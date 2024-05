Un homme en fuite - Baptiste Debraux - critique

Résumé : Rochebrune est au bord du chaos. Johnny, leader du mouvement de protestation de la ville, a disparu après avoir braqué un fourgon. Lorsque Paul Ligre apprend la nouvelle, il revient dans la ville qui l’a vu grandir pour retrouver son ami d’enfance avant la police. Seulement, l’enquête d’Anna Werner la mène inéluctablement vers le secret qui unit Paul et Johnny…

Critique : D’abord, c’est un homme qui fuit. Il a les mains souillées de sang et le ventre troué d’une balle (on ne manquera pas d’y voir une référence à Arthur Rimbaud). Il court jusqu’à un pont majestueux où l’on pressent qu’il va mettre fin à sa vie. Johnny est un personnage invisible après cette séquence d’ouverture, en dehors des retours en enfance et adolescence où l’on découvre la relation quasi fraternelle qui l’unit avec Paul, de retour vingt ans plus tard sur les terres des Ardennes. Un homme en fuite est un polar de bonne texture qui met en scène une policière, interprétée par Léa Drucker parfaite comme d’habitude, elle-même issue de Rochebrune ; et un jeune écrivain, Paul, qui tente de retrouver son ami après le meurtre sauvage d’un transporteur de fonds. L’argent a été volé, alors que sur Rochebrune, tous les agents publics sont en grève et les ouvriers s’élèvent contre leurs conditions de travail délétères.

Très vite, on comprend que ce crime n’avait pas vocation à tuer des agents de sécurité mais à récupérer de l’argent afin de rendre justice aux Rochebrunois étouffés par les crises économiques successives et le chômage de masse qui ébranle l’Est de la France depuis des décennies. Les retours en arrière sur la relation qui unit Paul et Johnny permettent au moins de saisir que la lutte des classes n’a pas raison de l’amitié. Le premier est fils de médecin et de chef d’entreprise, là où le second vit avec sa mère isolée, folle et terriblement pauvre. La littérature s’invite entre les deux garçons qui, à la façon du roman de Stevenson, L’Île au trésor, se créent un petit univers féérique rien qu’à eux, sur une ile secrète, inconnue de tout le monde. Au milieu d’eux deux, il y a évidemment des histoires de filles qui n’éprouvent en aucun cas la solidité de leur amitié.

Un homme en fuite c’est d’abord un film d’acteurs avec en tête Léa Drucker, Bastien Bouillon et Pierre Lottin. Les trois comédiens sauvent littéralement un film qui souffre de longueurs et d’invraisemblances narratives assez grossières. Le spectateur reste accroché à cette histoire grâce à leur présence qui apporte à ces paysages désolés des Ardennes une dimension supérieure. Hélas, le récit en rajoute dans un misérabilisme assez radical, mettant en opposition le grand capital et des ouvriers victimes du système. Le personnage de Johnny, dont le nom est brandi à travers la ville, se pare des attributs du justicier et du criminel à la fois. L’omerta règne dans ces terres sinistrées, qui cherchent à retrouver une dignité sociale et culturelle.

Le scénario se perd aussi dans des personnages assez nombreux dont on ne parvient pas toujours à saisir le fil de l’existence. Mais franchement, le tout demeure honnête, avec de vraies fulgurances narratives dans le portrait que Baptiste Debraux fait de ses personnages. On ne se plaindra pas d’un film noir qui sort enfin des environnements urbanisés des banlieues ou de la capitale. La ville de Rochebrune est très bien filmée, grâce à des couleurs et une lumière absolument magnifiques. On ne peut pas dire que Un homme en fuite est le film policier de l’année, mais il ne démérite surtout pas face à l’affluence encore des sorties de cette semaine.