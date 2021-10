Dernier souffle - Thierry Martin - la chronique BD

Résumé : Dans une nuit noire et glaciale, au cœur d’un hiver sans nom, un homme et son arme se pressent vers une cabane anonyme, pour accomplir une vengeance aussi froide que la neige qui tombe. De cette nuit, il ne restera que du sang sur la neige, le silence des loups et le goût d’un plat amer.

Il n’est peut être plus nécessaire de le rappeler, mais Dernier souffle a été publié planche par planche sur Instagram pendant plus d’un an, cet album venant finalement compiler, concrétiser un projet immatériel en plus de deux cent pages au format paysage, qui se lisent désormais rapidement, comme un film d’animation à l’ancienne, formant un scénario mutique digne de The Revenant ou d’un film de Tarantino. Clairement, l’hommage au cinéma s’impose, mais la première surprise passée, c’est bel et bien l’intensité, la tension graphique qui perle. Les personnages n’ont pas de noms, et n’en ont pas besoin. Jamais ils ne crient, pas une bulle ne s’échappe, et pourtant la souffrance et la haine se lisent comme jamais.

Thierry Martin / Soleil

Avec ses couleurs froides, où même les coups de feu ne semblent jamais vraiment exploser, où d’ailleurs les morts se font à la lame d’un couteau ou sur un pieu plutôt qu’un duel au revolver, ce roman graphique entretient une vision en noir et blanc, saupoudrée d’un bleu intense, grave et intangible. L’ensemble est net, comme si une histoire floue avait reçue une série de photographies pour l’immortaliser, comme si un récit oral s’était soudain figé grâce à un dessin franc, presque massif, n’ayant besoin que d’un peu de neige et de cabanes de bois pour créer un cadre époustouflant.

Thierry Martin / Soleil

Œuvre essentielle, preuve que les projets issus de plates-formes des réseaux sociaux ont une résonance et une importance nouvelles, Dernier souffle est un épisode hors du commun.