Corps public - Mathilde Ramadier, Camille Ulrich - la chronique BD

Résumé : Corps public retrace la vie de Morgane, jeune comédienne. Alors qu’elle cherche à s’épanouir et à mener la vie qu’elle désire, elle sera confrontée aux regards que porte la société sur son corps, un objet devenu public.

Morgane est adolescente lorsque pour la première fois, son corps lui échappe. Face aux douleurs trop fortes de ses règles, elle subit son premier examen gynécologique et sa mise sous pilule. Ce rendez-vous médical, ce moment à partir duquel chacun aura un droit sur son corps, est le point de départ de cette bande-dessinée. Car Morgane, comme chaque femme va évoluer dans une société, des groupes sociaux, professionnels, amicaux qui auront tous un avis sur son corps, mais également sur le corps de la femme en général. Cela passe par des petits gestes, tels qu’un amant qui s’interrompt durant l’acte sexuel pour fixer ses vergetures, mais également par des mots, lorsque son professeur de théâtre demande à une élève de gérer ses problèmes d’utérus pour calmer son hystérie.

Cette première partie de la bande dessinée s’intéresse ainsi à la jeunesse d’une femme, ses premières années de liberté après avoir quitté la cellule familiale, mais aussi les premiers obstacles. Et la liberté pour Morgane, c’est de choisir son moyen de contraception, de choisir ses partenaires mais surtout de vivre sans être considérée comme un objet qui doit se soumettre aux décision d’autrui.

Mathilde Ramadier, Camille Ulrich / Editions du Faubourg

Malheureusement, ça n’est pas aussi facile à dire qu’à faire. En devenant comédienne, en trouvant l’amour, ou encore en souhaitant faire un enfant, Morgane se confronte à l’autre et à la société. Car encore une fois, chacun a un avis à lui donner sur ce qu’elle doit faire. Et si son entourage ne pense qu’à son bonheur et que chaque conseil a pour vocation d’assurer son bien-être, il n’est finalement que le point de départ de culpabilité face à ce qu’elle ne veut ou ne fait pas. Ainsi, la maternité et son déroulement, qui devraient être le fruit d’un choix personnel, deviennent des sujets débattus en place publique. Morgane, et la femme en général, perdent le droit de choisir, car d’autres savent mieux qu’elles. Et comme le dit si bien sa belle-mère "Quand on est psy, on sait ce qui se passe dans la tête des femmes, qu’on ait un utérus ou non."

Mathilde Ramadier, Camille Ulrich / Editions du Faubourg

Les dessins de Camille Ulrich participent grandement aux idées véhiculées par la bande dessinée. Sans se départir de la poésie qui caractérise son travail, l’illustratrice adopte des formes plus rondes et réalistes. Le corps de Morgane évolue en même temps que son personnage. Ses mouvements, ses formes, changent au fil du temps, faisant ressortir sa sensualité, son assurance ou encore sa gêne. Car si l’esprit de Morgane est à la recherche de la sérénité, son corps, sujet de la BD, cherche également à trouver l’équilibre et son épanouissement.

Mathilde Ramadier, Camille Ulrich / Editions du Faubourg

Corps public est une très belle œuvre, illustrant grâce à de nombreux passages de vie, la manière dont l’intimité des femmes se fait le débat d’une société. Tout au long de son existence, Morgane devra résister aux injonctions sociales, aux magazines féminins, mais aussi aux avis de ses amis. Car la prise de conscience de l’infantilisation des femmes est trop récente, rendant la prise de parole d’autrices telles que Mathilde Ramadier et Camille Ulrich indispensable. Morgane devient ainsi une représentation, un exemple, un idéal d’un mouvement libertaire, permettant à toutes un épanouissement en tant que professionnelle, mère et femme. Un grand bravo pour cet ouvrage, qui sans pudeur ni artifice, aborde ce qui est, mais ne devrait plus être, le quotidien de nombreuses femmes.

Mathilde Ramadier, Camille Ulrich / Editions du Faubourg