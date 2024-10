Disparus. L’affaire Godard – Pascal Bresson, Samuel Figuière, Béatrice Merdrignac – la chronique BD

Le 11 octobre 2024

Résumé : 1er septembre 1999, un père quitte le port de Saint-Malo en voilier, en compagnie de ses deux enfants. On retrouve quelques jours plus tard l’annexe du bateau, sur une mer d’huile. A son bord, un chéquier au nom d’Yves Godard. Aucune trace de la famille. C’est l’incompréhension. L’enquête commence, pour ne jamais s’achever. Mme Godard a également disparu à terre, son sang est retrouvé dans la maison et le véhicule familial, des crânes le sont sous l’eau, ainsi qu’une pelletée d’indices, qui semblent presque disséminés exprès au fil du temps et de l’eau. L’affaire Godard reste, à ce jour, l’une des disparitions les plus mystérieuses de la fin du XXeme siècle.

Critique :On est, si on ose dire, plongé immédiatement dans le bain : de nuit, des pêcheurs de la Manche remontent leur filet, et un crâne. Classique quand on drague ce théâtre de la Seconde Guerre. Pour éviter « les emmerdes administratives », ils le rejettent discrètement à l’eau. Quatre heures plus tard, un deuxième. Cette fois-ci, c’est un crâne d’enfant. Alors, on lance l’alerte. La date, le lieu d’immersion, et surtout les recherches ADN, confiées pour plus de sûreté à deux laboratoires différents, le relient rapidement à une affaire non résolue : la disparition brutale et inexpliquée de la famille Godard. © Pascal Bresson, Samuel Figuière, Béatrice Merdrignac / Petit à Petit Si l’histoire nous tient en haleine à la manière d’un thriller, l’ouvrage précisément illustré et documenté tient du documentaire. Le découpage des cases est plutôt classique, entrecoupé de pleines pages, récit blanc sur fond noir, remettant au clair les informations officielles. Le tout illustrant parfaitement le travail méticuleux et organisé voulu par les auteurs. Les pages sont colorée, à dominante de bleu, rappelant le contexte de la disparition et de l’enquête : l’océan. © Pascal Bresson, Samuel Figuière, Béatrice Merdrignac / Petit à Petit Se mêlent interview, immersions au cœur de l’enquête officielle, portraits des proches des Godard, ainsi que quelques licences fictionnelles permettant de reconstituer les découvertes des différents indices. Malgré ces interventions de personnages fictifs ou ces reconstitutions de dialogues, le travail est méticuleux. Une chronologie, des cartes et un récapitulatif des conclusions de l’enquête au moment de la rédaction complètent ce travail précis. Pas d’interprétations romantiques, ni de sensationnalisme, encore moins de théorie du complot. Un travail sérieux d’enquêteur, et on apprécie.

176 pages – 19,90 €

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie







Et chez vos libraires en click & collect





Galerie photos

© Pascal Bresson, Samuel Figuière, Béatrice Merdrignac / Petit à Petit © Pascal Bresson, Samuel Figuière, Béatrice Merdrignac / Petit à Petit