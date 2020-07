Documentaire : Kate Bush - La Sorcière du son

Notre avis : Ce passionnant reportage revient sur la carrière de cette chanteuse, auteure, compositrice, danseuse, bref, une artiste complète, qui frappa un grand coup, dès la publication de son single Wuthering Heights, sur l’album The Kick Inside, en 1978. De ses premiers pas musicaux, dans une famille de mélomanes, jusqu’au coup de pouce du guitariste de Pink Floyd, David Gilmour, en passant par l’utilisation du Fairlight CMI sur son chef-d’œuvre de 1980, Never For Ever (https://www.avoir-alire.com/never-f...), le retour sur le devant de la scène avec Running Up That Hill, en 1985, les doutes engendrés par l’échec de son ambitieux opus The Dreaming, la dernière production musicale en date, Aerial, les mythiques concerts de 2014, cette trop courte évocation d’une heure nous en dit beaucoup sur celle qu’on appela tantôt "La Sorcière du Son", tantôt "La Reine de l’Art-Pop".

Au-delà des surnoms, Kate Bush a su tracer un chemin d’une grande intégrité artistique, donnant notamment ses lettres de noblesse à des spectacles scéniques impressionnants, où chaque chanson est chorégraphiée d’une manière innovante (Madonna s’en souviendra, lorsqu’elle entamera ses tournées événements). Témoignages de musiciens ou de photographes, archives passionnantes de la mystérieuse chanteuse, très soucieuse de préserver son intimité, performances de ses fans qui reproduisent la chorégraphie de son premier tube, spectacles de sosies pour meubler l’attente, en espérant que la fée réapparaisse : ce documentaire trouve les mots et les images pour évoquer l’univers musical unique de Kate Bush, très proche de celui d’un Peter Gabriel, un de ses grands amis avec qui il chanta le mémorable Don’t give up.