Downton Abbey III : Le grand final - Simon Curtis - critique

Résumé : Le retour tant attendu au cinéma du phénomène mondial nous replonge dans l’univers de la famille Crawley et de son personnel à l’aube des années 1930. Alors que chacun tente de faire évoluer Downton Abbey avec son temps, une nouvelle ère s’annonce, pleine de défis, de remises en question et d’espoirs.

Critique : Il n’est pas de bon ton au Royaume-Uni d’être une femme divorcée aristocrate, surtout quand le gestionnaire officiel de Downton Abbey doit passer la main à sa fille. La famille Crawley règne sur la fameuse propriété britannique, avec ses chapeaux incroyables, ses robes somptueuses, et cet art de vivre unique où même les domestiques semblent sortis des plus hautes sphères de la société anglaise. Mais les problèmes d’argent hantent ce petit monde choyé, qui fait semblant de rien, mais s’inquiète tout de même de la pérennité de ses biens. Et les vautours ne sont pas loin, à l’affût du faux pas qui leur permettra de dérober l’héritage tardant à être distribué.

Downton Abbey III : le grand final est le contraire d’un film de Ken Loach. Pour le plus grand ravissement des spectateurs, Simon Curtis nous invite dans les pas feutrés et délicats de la noblesse britannique qui règne sur la société de ce début de siècle. Les journalistes se battent pour arracher une photographie doublée d’un scandale, et le peuple se morfond devant ce cortège de toilettes mondaines et de bonnes manières. Toute l’Angleterre est là, à commencer par ce début merveilleux qui, à la façon d’un plan séquence, part de Piccadilly Circus et serpente jusqu’au Royal Court Theater de Londres où toute l’aristocratie se pâme devant une mauvaise comédie musicale. Le ton est donné dans cette comédie dramatique où le sarcasme, l’ironie et la tendresse habitent cette ribambelle de héros tout droit sortis de la fameuse série télévisée.

Copyright 2025 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

Le troisième et dernier opus de la série Downton Abbey au cinéma est un régal absolu pour qui aime l’Angleterre. On reconnaît l’accent so british tel qu’on l’apprend sur les bancs d’école ; et surtout ces bonnes manières, teintées de cruauté, qui font tout le charme de ce pays unique en son genre. Il n’est jamais facile d’adapter des séries au cinéma, et force est de constater que l’entreprise est très réussie. En effet, la mise en scène se plaît à agrémenter la fiction de plans larges, de paysages sublimes qui témoignent de la force du cinéma. Les décors sont absolument incroyables, qu’il s’agisse des intérieurs cossus ou des maisons immenses, ceintes de parcs tout aussi grandioses. Les dialogues sont aussi très travaillés, donnant à ce récit coloré une dimension féérique au long-métrage.

On doit à Simon Curtis les deux derniers opus de Downton Abbey, pour le meilleur. Le cinéaste a fait ses débuts comme assistant dans un célèbre théâtre de Londres. Il connaît mieux que personne cette culture mondaine qui sait, avec des mots doux et délicats, renvoyer chacun dans ses platebandes, sans recourir à la moindre violence frontale. On trouve beaucoup de grâce et d’humour dans un film où l’affection du réalisateur pour les personnages est évidente. Il n’y a pas un faux pas, pas la moindre faute de goût dans ces personnalités hautes en couleur qui fabriquent l’univers protégé de l’aristocratie anglaise.

Copyright 2025 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

Downton Abbey III : Le grand final termine à notre grand regret une série qui a clairement démontré de grandes qualités cinématographiques. À moins que Lady Mary à qui incombe la lourde charge de gérer le patrimoine de Downton Abbey ne devienne à son tour un illustre personnage cinématographique. Mais justement, la fin sait terminer cette histoire dans une tonalité d’une grande dignité. L’émotion est perceptible à travers les yeux d’une héroïne, consciente de sa nouvelle responsabilité tout en se souvenant de ce qui a fait les plus belles pages de la vie châtelaine.

Indéniablement, Downton Abbey III : Le grand final est une grande réussite. Si la bande-annonce officielle peine hélas à susciter l’intérêt, force est de constater que tout est réuni pour provoquer le plaisir du spectateur qui trouvera, en plus de la richesse des personnages, tout ce qui a fait le succès des œuvres immortelles d’Agatha Christie.