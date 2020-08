Échappées belles – Denis Lavant - critique

Résumé : Denis Lavant nous offre un précipité de sa vie, pour reprendre une des expressions revenant fréquemment dans son livre. Un précipité de vie au carrefour de la poésie, du cinéma, du théâtre et du cirque. Un condensé de l’histoire d’un homme qui a voué son destin à l’art du jeu.

Critique : Denis Lavant nous offre une échappée et une belle échappée. Il s’adresse à nous, simples lecteurs, et partage, à travers ses réflexions, un regard lucide sur sa vie et sur ce chemin artistique qu’il a emprunté, celui qui l’a mené sur la route des saltimbanques. Par le truchement de ses expériences, il s’interroge parfois, se rappelle ses hésitations à chaque croisement, et nous explique ce qui a motivé le choix d’une direction ou d’une autre.

L’instinct est important pour Lavant, mais il ne se substitue pas au travail. L’artiste est capable de privilégier des improvisations, certes, mais il est tout aussi enclin à se plonger dans un texte pour le comprendre, le visualiser, avant de pouvoir le jouer.

Le peintre Qi Baishi disait que pour entendre un caractère chinois, il ne suffit pas de l’apprendre. Ça, c’est la première étape : apprendre à le prononcer, à l’écrire. Mais pour le savoir pleinement, se l’approprier, il faut saisir ce qu’il représente, ce qu’il signifie. En lisant cet ouvrage, on a l’impression que l’auteur applique cette méthode aux mots, aux phrases qui forment des textes de théâtre ou encore des poésies.

Il parvient, au détour d’un énoncé, à nous offrir un souffle, un lien ténu entre lui et nous, à nous ouvrir une porte qui nous permet de mieux appréhender le travail d’un comédien, en tout cas, sa vision de son métier.

Tout comme ce qui se passe sur scène, au cours d’un moment de jeu, où Lavant crée cette relation entre le public de la salle et lui, pour lui faire comprendre le personnage qu’il incarne.

Cinéma, théâtre, mais aussi monde forain, poésie sont autant de domaines artistiques que le narrateur a explorés à sa manière, et autant d’univers qu’il nous dévoile. Au final, celui-ci a pris une décision difficile. Il n’a pas fait carrière, il a vécu au mieux sa vie d’artiste.

Ce livre ne parle pas de généralités, loin de là, il ne s’agit pas d’un mode d’emploi du parcours idéal du comédien. Au contraire, il nous raconte la vie d’un homme, du chemin particulier qui est le sien. Chacun pourra y trouver, peut-être, à un moment, à un endroit, un élément qui fera écho au fond de lui.

La conclusion de l’ouvrage évoque le confinement qui a mis à mal nombre de festivals et de spectacles. Elle nous confirme aussi que l’artiste est un équilibriste. Il marche sur une corde tendue entre plusieurs mondes, entre l’ombre et la lumière, peut-être deux éléments opposés, mais qui se complètent également, lui permettant de passer du théâtre au cinéma, de la lecture à l’écriture.

Échappées belles est un livre passionnant, où l’autobiographe revient sur son parcours, son métier, et sa vie, où il partage avec nous en toute simplicité la complexité de son travail.