Eclipse totale - Jo Nesbø - critique du livre

Résumé : Après le décès de son épouse et son exclusion de la police, Harry Hole a quitté sa terre natale norvégienne pour aller vivre aux Etats-Unis. Dans un bar à Laurel Canyon en Californie, il fait la connaissance de Lucille, une vieille dame âgée de 72 ans qui a besoin d’aide. Elle lui explique qu’elle a accumulé de très nombreuses dettes pour la réalisation d’un film et que dorénavant des Mexicains peu scrupuleux sont à sa poursuite. La seule solution qui lui reste pour résoudre le problème est de payer. Coup du destin, Harry est rattrapé par ses talents d’ancien enquêteur : un avocat d’Oslo le retrouve et lui propose un contrat juteux afin qu’il innocente son client, Markus Røed, impliqué dans une sombre affaire de meurtres. Il obtient dix jours et presque 1 million de dollars, le montant exact de la dette de sa nouvelle amie, pour former une équipe et découvrir qui a sauvagement tué Susanne et Bertine. Agées d’un peu moins d’une trentaine d’années, les deux jeunes femmes ont toutes deux disparu un mardi. L’une est retrouvée sans son cerveau, et l’autre décapitée.

Critique : On ne change pas un personnage qui fait l’unanimité. Harry a certes beaucoup de défauts, mais c’est avant tout un homme bienveillant, attentionné et véritablement cabossé par la vie, ce qui n’est pas sans provoquer une certaine empathie. On lui pardonne volontiers son penchant pour l’alcool qui s’explique par la mort de sa femme retrouvée assassinée. En permanence sur le fil du rasoir, Harry a ses méthodes et les moyens d’un ancien policier pour parvenir à ses fins. Le lecteur va ainsi prendre plaisir à suivre assidument ce cinquantenaire dans ses aventures ingérables.

Deux enquêtes vont être menées de front. La première, officielle, est dirigée par Sung-min de la police criminelle nationale de Kripos, et par Katrine, de la brigade de répression des violences. La seconde, officieuse, est conduite par Harry et son équipe constituée pour l’occasion. Qui va résoudre cette énigme en premier ? Y aura-t-il une concurrence acharnée ou bien, au contraire, une solidarité indispensable pour interpeller un criminel sans doute fou à lier ?

L’auteur nous régale avec une histoire particulièrement extraordinaire qui n’est assurément pas une banale affaire de meurtre. Nous sommes ici confrontés à un serial killer qui utilise des subterfuges pour attirer sexuellement ses victimes, employant des procédés dignes de figurer dans un roman de science-fiction. Ce récit presque fantastique permet au lecteur de "décrocher" pour s’immerger dans un thriller aux multiples rebondissements, un thriller étonnant où d’autres crimes seront perpétrés. Une véritable course contre la montre s’engage alors, prenant le lecteur à la gorge qui espère à chaque page que notre détective parvienne à délivrer Lucille des griffes de ses mercenaires.

On ne compte plus le nombre de romans de Jo Nesbø, un auteur de polars scandinaves incontournable, qui a vendu plus de cinquante-cinq millions d’exemplaires à travers le monde ! Cette treizième aventure de l’inspecteur Harry, qui n’a rien à voir avec Clint Eastwood, est une fois encore très réussie.

592 pages

22 €

