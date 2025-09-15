Économie : à quoi faut-il s’attendre ? - Jean-Marc Daniel - critique

Résumé : L’époque est aux mutations, les problèmes évoluent. L’inflation nous a percutés tandis que le chômage semble moins préoccupant. La dette publique explose provoquant des discours alarmistes auxquels s’opposent des thèses lénifiantes sur la nécessité d’augmenter les dépenses. L’urgence climatique clame son évidence, mais l’humanité n’a jamais brûlé autant de charbon… Et donc : que faire ?

Critique : Alors que le public s’installe, résonnent les paroles du célèbre Shelter from the Storm de Bob Dylan, évoquant la chaleur de l’abri face aux intempéries de la vie. Cet auditoire, composé de jeunes et moins jeunes, serait-il venu ici chercher quelques certitudes face aux doutes de plus en plus nombreux qui l’assaillent ? Et s’il n’obtient pas toutes les réponses espérées, il risque bien de découvrir que l’économie peut, bien malgré elle, être parfois source de rires et de bonne humeur.

Après avoir rappelé que la République est une chimère démarrée dans le rêve et achevée dans la monstruosité, Jean-Marc Daniel, économiste français, ancien élève de Polytechnique et professeur à l’ESCF Europe ? s’intéresse au sort des nouveaux boucs émissaires d’un État en quête de coupables. Les fameux boomers qui, pour avoir connu les tickets de rationnement, les bols de lait bien gras et bien lourd imposés à tous les écoliers par Mendès-France, les bains-douches en guise de salles de bain, sont accusés d’avoir bénéficié d’un luxe indécent. Introduction idéale pour démarrer cet exposé autour de cette science sociale qui étudie la production, la répartition, la distribution et la consommation des richesses d’un pays. Une science cependant pas tout à fait exacte car elle est traversée par de multiples courants et animée de débats parfois contradictoires, comme va nous le prouver notre économiste chevronné. Il s’attaque d’emblée à cet éternel objet de crispation que sont les impôts (qu’il rapproche du mot imposteur), rappelant que les révoltes fiscales ont déjà été nombreuses par le passé. Pour illustrer ses propos, une affiche humoristique montre deux inspecteurs du fisc du XIXe siècle étranglant un malheureux citoyen. Le sourire aux lèvres, il dénonce sans ambages l’immobilisme de l’État à travers un discours féroce contre la fonction publique, allant même jusqu’à expliquer que si les fonctionnaires reçoivent un traitement, pendant que d’autres perçoivent un salaire, c’est que le salaire réclame travail. Chacun jugera en son âme et conscience. S’appuyant sur une citation de Sacha Guitry, il fustige les auteurs de chèques sans provision. Un peu plus tard, il invite Victor Hugo à nous conter l’arrivée salutaire de ce roi avare, seul capable de ne pas dilapider avec une générosité dispendieuse l’argent du contribuable. Balayant plus large, il se moque des droits de douane trumpiens qui ne trompent que celui qui les met en place. Puis, après cette mise en bouche à la portée de tous, le monologue adopte un ton plus magistral, certes brillant, truffé de citations d’économistes de tous les temps et de toutes nationalités qui pourraient bien menacer de quelque assoupissement les moins attentifs. Finalement, le professeur Daniel délivre son ordonnance et prescrit une cure de travail, d’épargne, d’instruction et de liberté. Vaste programme dont on ignore ce qu’il restera. Et si l’on ne sait toujours pas à quoi s’attendre, on ne regrette pas d’être venu se nourrir des réflexions souvent pertinentes de celui qui, bien que présenté comme un libéral classique, n’oublie de conjuguer bonhomie et gaîté pour faire de ce seul en scène un moment aussi instructif que drôle. On en ressort bien convaincu de pouvoir désormais poser un regard plus favorable sur cette discipline économique souvent jugée austère.