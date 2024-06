Zeroman T.2 - Osamu Tezuka - la chronique BD

Résumé : Les Zéromen, craignant la cohabitation avec les Humains, ont provoqué une nouvelle ère glaciaire, forçant ces derniers à partir vers les étoiles. Mais certains sont déterminés à combattre, tandis qu’un Zéroman élevé par les humains, Rikki, cherche la paix avant tout...

Critique : Le monument que représente Osamu Tezuka n’en finit pas de surprendre. Récemment publié en France, Zeroman est pourtant l’une de ses plus longues séries, et sa première réellement de science-fiction après Astro, et lorsqu’on la découvre, on comprend que le maître a en fait tout trouvé, tout écrit, tout raconté, comme Homère en son temps pour l’épopée. Alors évidemment, pour le lecteur de 2024, ce récit semble naïf, comique, mais il a ouvert la voie à tous ceux qui ont enchaîné, pour ici imaginer une guerre entre terre et espace, entre deux races qui pourraient cohabiter, des coups fourrés suivis de trahisons suivis de rebondissements inattendus. Alors on a une machine à cloner, avec le problème que pose ensuite un clone, des journalistes qui n’hésitent pas à se salir les mains, une prison en forme de puits où certains végètent depuis des années... Les personnages vont et viennent, certains y laissent des plumes, les destins de civilisations sont en jeu et ce malgré une ambiance graphique qui se veut bonne enfant.

© Editions FLBLB / Tezuka

Encore une fois, le style de Tezuka est plutôt tendre pour le lecteur habitué aux mangas gores qui pullulent désormais, mais cette atmosphère n’empêche pas d’apprécier les effets de cet album : pêle-mêle, on a un général ancien pirate mais qui a gardé le look, des fusées en forme de vaisseaux monde, mais surtout ces Zeromen qui sont des humains... avec une queue de renard. Tout est dit, l’auteur a donc inventé une mode fury qui arrivera quelque quarante ans plus tard pour devenir mondiale. Uniquement avec ce détail, il a surtout construit une différence, et donc une haine, alors que le côté kawaï était le plus fort (sauf si on prend en compte le chef des Zeromen, assez antipathique).

© Editions FLBLB / Tezuka

Album nouveau par son édition présente, mais jalon essentiel du passé, Zeroman fait donc partie de la culture japonaise mais aussi française, et les lecteurs pourront apprécier de voir tout ce que cette histoire a pu apporter.