Emkla - Peggy Adam - la chronique BD

Résumé : Une jeune fille vit avec les siens dans un village de montagne totalement isolé. Les croyances, nombreuses, régissent la vie quotidienne des habitants. Une partie de celles-ci concerne Emkla, une entité non-humaine vénérée et crainte. La jeune fille souhaite quitter les lieux, mais n’ose le faire. Différents événements, familiaux comme environnementaux, changent progressivement la donne.

Critique :Encore une fois, Peggy Adam se renouvelle et crée la surprise, au niveau de son scénario, de son découpage et de ses partis pris graphiques, créant une œuvre dense, intense et troublante.

La jeune fille au centre du récit lutte contre les croyances, les superstitions et les peurs. Caractère bien trempé, elle ne s’en laisse pas conter, se confronte aux siens, à leurs pensées, mais également à la nature et à sa violence. Le portrait effectué est saisissant et marquant, à l’image de la fin qui reste dans le ton de l’album et ne cède à aucune sirène optimiste.

Nous pensons au magnifique roman de Maurice Pons, Les saisons (éditions Julliard, 1965) et à l’importance qu’il accorde à l’isolement, aux éléments et à leurs effets. À l’instar de ce livre singulier, Peggy Adam crée un univers et ses codes, les développe et s’y tient. Si l’aventure est austère et âpre, son traitement est assez luxuriant, ce notamment de par l’importance accordée à la couleur et au travail de la lumière qu’elle permet.

Peggy Adam, autrice majeure de la bande dessinée contemporaine, prouve, si besoin était, que son univers, multiple, demeure passionnant.