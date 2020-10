Le serment des lampions - Ryan Andrews - chronique BD

Résumé : Comme chaque année, Ben retrouve ses copains lors de la fête des lampions, et chacun s’accroche à son vélo pour suivre le courant la nuit tombée, sans regarder derrière. Celui qui ira le plus loin voudrait bien savoir jusqu’où vont ces lampions. Ben se retrouve finalement avec Nathaniel, le garçon bizarre que personne ne voulait dans le groupe, pour vivre des aventures fantastiques.

On sent dès le début que Ryan Andrews a la veine jeunesse, et que ses influences croisent les États-Unis et ses sombres forêts avec celle du Japon, et de ses esprits capricieux. En joignant les deux, l’auteur parvient à créer un univers en peu de temps, avec un duo de garçons qui vont devoir apprendre à s’apprécier ; petite leçon en suspens sur l’altérité et le courage, eux qui vont rencontrer tour à tour un ours, une sorcière ou encore pas mal de poissons...

Cette quête initiatique les amènera dans des lieux où tout est amplifié, terrain propice à faire jaillir la sensibilité du lecteur. Cette corde sensible, qui ne verse jamais dans la larme facile ou l’exaltation de la vertu, se veut tranquille mais tenace tout au long d’un récit complet, où les chapitres délimitent des espaces de péripéties pour les deux héros, tout en donnant à chaque fois une leçon scientifique sur l’orientation dans l’espace, les processus chimiques ou physiques... Bref, en montrant qu’être un "nerd" peut procurer des avantages.

Ryan Andrews / Delcourt

Le dessin n’est pas à proprement parlé au milieu des cultures comic et manga, puisqu’il semble appartenir largement à sa dimension d’origine, celle du continent américain. C’est dans les personnages secondaires, adjuvants ou opposants, que se décèle quelque fois cette petite influence de Miyazaki, une sorcière astronome aux yeux imposants par exemple... Pour le reste, les paysages assez sobres permettent une immersion assez universelle, chacun pouvant se retrouver plus ou moins dans cette rivière à remonter, jusqu’aux falaises imaginaires que toute montagne voudra bien abriter. Du reste, les tons changeants, du bleu étoilé vers la glaise au coin du feu, accompagnent les héros et le lecteur à travers un magnifique voyage au bout d’une jolie nuit.

Ryan Andrews / Delcourt

Une quête complète et une brillante façon de traiter de l’amitié, mais aussi des différences (et notamment le côté "intello") : Le Serment des Lampions est un comic qui penche vers le conte avec brio et beauté.