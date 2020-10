Léo et la Méduse - Joe Todd-Stanton - chronique BD

Résumé : Dans la famille Vieillepierre, "je voudrais le héros de la mythologie grecque, le jeune Athénien Léo" ! Alors qu’il étudie les créatures magiques, dans le but de les aider, Léo ne rêve que de gloire et de combat. Pourtant, lorsqu’il tombe nez à nez avec un serpent des mers géant, il se rend compte que la gentillesse peut aussi être un atout... pour combien de temps ?

On aurait tendance à l’oublier, mais les mythes, quel que soit leur origine géographique, font tous la part belle à la violence. Mondes créés, rivalités fraternelles, monstres à éradiquer... Un enchaînement de guerres, combats et de morts. On a senti qu’au moment de dépoussiérer la Grèce antique, Joe Todd-Stanton a choisi, et c’est bien normal lorsqu’on veut s’adresser à la jeunesse, de remodeler cette vision en l’adaptant à un message plus doux et contemporain.

Dans cette BD qui se lit comme un conte, Léo fera preuve de compassion et d’ingéniosité, tandis que la déesse Athéna, plutôt encline à fustiger et combattre, devra finalement céder. Une jolie morale qui bien évidemment va à l’encontre de tous les récits mythologiques, le Minotaure ayant l’air sympa, et Méduse, dont l’histoire originelle est plutôt touchante quoique horrible, a ici un sort facilement racontable, pour tous les publics.

Joe Todd-Stanton / Sarbacane

Lorsque l’on dit que l’album se lit comme un conte, ce n’est pas seulement à cause de son message plein d’optimisme et d’empathie. C’est aussi parce qu’avec ses cases immenses, son absence de dialogue en bulles et ses longues phrases écrites en haut et en bas des planches, il y a un retour aux sources, comme un livre d’histoire que l’on pourrait raconter, ou qu’un enfant pourrait se raconter, encouragé par des dessins élégants et imposants. L’ensemble est visuellement parfait pour les plus petits, et les grands pourront le leur raconter avec bonheur, cherchant les petits détails qui font la beauté de ces grandes pages.

Joe Todd-Stanton / Sarbacane

Avec des monstres colorés et affables, uns scénario simple mais novateur, il n’y a aucune peine à imaginer l’enthousiasme que peut déclencher Léo et la Méduse.