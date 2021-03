En route pour le milliard - Dieudo Hamadi - critique

Résumé : Du 5 au 10 juin 2000, la ville de Kisangani, située au nord-est de la République démocratique du Congo, fut en proie à de violents massacres provoqués par le conflit entre l’Ouganda et le Rwanda. En route pour le Millard, qui est le premier film congolais à avoir été sélectionné à Cannes, est un documentaire bouleversant dans lequel le réalisateur, Dieudo Hamadi, accompagne les victimes de ces affrontements, qu’on appelle désormais « guerre des six jours », dans leur combat pour la justice et dans leur quête de reconnaissance. Le petit groupe de rescapés entame donc un long périple, de cette ville-martyre jusqu’à la capitale Kinshasa, où ils viennent courageusement demander réparation à l’Etat dans un contexte politique troublé.

Critique : Le réalisateur transmet avec un regard sensible toute la force et l’humanité de ces hommes et femmes, ayant souffert jusqu’au plus profond de leur chair des horreurs de la guerre. Les premières minutes du film annoncent la couleur : on y voit un petit groupe d’estropiés, marchant clopin-clopant, à travers les rues de Kisangani, encore meurtrie par le souvenir de ces violences, jusqu’au cimetière où reposent celles et ceux qui n’y ont pas survécu. Cette scène symbolique des blessés de guerre qui marchent et continuent leur chemin malgré leurs handicaps, est très forte, et se poursuit tout au long du documentaire.

Adepte du cinéma direct, Dieudo Hamadi voulait que son film se situe au plus près du réel. Il a donc fait le voyage en bateau avec eux et partagé pendant plus d’un mois leurs craintes et espérances, offrant à notre regard la beauté dangereuse du fleuve Congo. Par son choix original d’alterner les séquences du voyage avec des extraits de la pièce de théâtre dans laquelle les membres du groupe jouent leur propre rôle, il met en perspective leur long chemin vers la résilience. « Tes jambes vont repousser », promet-on à Sola dans la pièce. Si la réalité est autre, la détermination et la soif de justice de la jeune fille ont en revanche pris corps dans son combat, lui restituant une forme de dignité.

En route pour le milliard est une œuvre profonde et humaniste, où la beauté devient une force qui transcende sous nos yeux le handicap. A ce titre, la scène où Mama Kashinde, puis l’association tout entière, se mettent à chanter et danser, est un pur moment de grâce. En s’attardant sur la manière dont ils subliment ainsi leur douleur, le film élève ces personnes au rang d’exemples de foi et de courage. Le réalisateur leur donne l’occasion de s’exprimer sur une tragédie que lui aussi a vécue dans son enfance, et qui semble peu à peu tomber dans l’oubli avec les années. Il est parvenu à faire de ces témoignages pluriels une voix puissante, qui résonne par-delà des frontières, et par laquelle les Congolais peuvent enfin commencer à se réapproprier leur mémoire.

