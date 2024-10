En Syrie - Joseph Kessel - critique

Résumé : Joseph Kessel, brillant écrivain et pensionnaire de l’Académie Française, fut également reporter. Son premier travail journalistique concerne la Syrie, en 1926, alors sous mandat français.

Critique : Le mandat syrien est une chance pour la France et elle n’en fait pas assez pour le mériter. Ainsi se pourrait résumer le point de vue de Kessel, romancier de l’aventure et du voyage, grand reporter aux quatre coins du globe. Pourtant, comme il le concède lui-même, ce n’est qu’en toute fin d’ouvrage qu’il prend parti en matière de politique, à travers un article ultérieur à son voyage, ajouté au recueil par l’éditeur, non par lui. C’est dire si Kessel, certes possède un avis tranché, mais refuse d’aller sur ce terrain, ce qu’on aurait pu attendre d’En Syrie. Que préfère-t-il alors à la chose politique ?

En premier lieu, la description tout en esquisses des territoires syriens, avec un amour de la découverte et une révérence évidente pour ses contrées, ici verdoyantes, là désertiques, fascinantes et porteuses des dangers les plus redoutables. Avec son verbe fluide et joliment travaillé, Kessel suscite l’envie de se plonger dans les sinueux jardins de Damas, d’arpenter les pierres dures des montagnes du Sud, chez le peuple Druze.

Dans un second temps, c’est son art du portrait qui fait des merveilles. Sa manière de capturer les mérites de ses personnages fascine, glorifiant surtout les Français sur place. Sa verve mystique, quand il aborde la rencontre du Capitaine Collet, démontre tous ses talents de conteur.

Il est bien aisé d’en juger cent ans plus tard, mais une forme de condescendance envers les peuples de Syrie peut hacher la lecture. Nous sommes dans les années 20, et si le regard de l’auteur, parfois animalisant et surplombant envers les peuples locaux, heurte en toute logique, il est permis de penser que pour l’époque, Kessel est un esprit relativement ouvert. Car son mérite ultime est de rendre compte de l’extrême diversité qui règne en Syrie, et qui, selon lui, cause la plupart des problèmes français. Plutôt l’ignorance des Français, voire leur désintérêt, pour ces différences. L’instabilité politique, aussi. S’il ne remet pas en cause le principe de domination occidentale, y voyant même le meilleur pour la France comme pour la Syrie, Kessel permet de comprendre un peu mieux le pays, aujourd’hui. Les chrétiens, les musulmans et les Druzes qui le peuplent, leur ancrage géographique. Sachons raison garder : s’il affirme, explique pour la reconnaissance de cette diversité, milite pour elle, c’est autant par intérêt français que par amour des cultures syriennes.

L’éditeur, qui fit paraitre de nouveau l’ouvrage au début de la guerre civile en 2014, affirme qu’il est d’actualité. Bien sûr, la pertinence et la noblesse d’une telle entreprise ne sauraient être contestées. Mais il semble hasardeux de lier et d’analyser explicitement le conflit récent à la lumière de la situation de l’époque. Cependant, l’ouvrage constitue un premier pas pour découvrir et penser autrement la diversité d’un pays.

En fin de compte, il convient de lire ce reportage avec le recul nécessaire à notre époque, en admirant la langue de Kessel et en le voyant comme une porte d’entrée vers son œuvre, dont il est la première pierre, mais aussi vers la Syrie, dont il décrit brièvement quelques merveilles.