Neeting Life - Tetsuya Tsutsui - la chronique manga

Résumé : En pleine pandémie, Kentaro saute sur l’occasion offerte par son entreprise de faire une rupture conventionnelle. Enfin il va pouvoir mettre à exécution le plan qu’il murit depuis dix années et commencer ce qui l’a appelé le NEETING, un mot de son invention basé sur {Not in Education, Employment, or Training}. L’idée est simple : vivre sans jamais sortir de son appartement, en diminuant au maximum les tracas du quotidien, vivre une vie paisible et sans souci. Mais bien vite, une voisine emménage dans l’appartement d’à côté et bouleverse sa tranquillité ...

Critique : Kentaro est un pur produit de son temps, commercial ayant travaillé durant vingt ans dans l’entreprise de construction dans laquelle ses parents et ses frères travaillent. Il n’a jamais brillé comme ces derniers. L’auteur évoque sans concession le monde du travail au Japon, les pages où il parle de l’esclavage salarié sont d’ailleurs très difficiles.

Kentaro est donc un employé sans histoire qui a décidé de changer de vie suite à un évènement survenu dix ans auparavant. Il parle de cet évènement et d’une lecture également, Notes de ma cabane de moine de Kamo No Chômei. Certains passages de ce roman sont repris par Tetsuya Tsutsui et réussissent à faire passer un peu de cette douceur et de cette attitude contemplative que l’on peut retrouver dans la littérature asiatique et que notre héros recherche.

NEETING LIFE © 2022 by Tetsuya Tsutsui / SHUEISHA Inc.

La première partie du manga est explicative et conforme à l’idée que nous nous en faisions lorsque nous en avons lu la quatrième de couverture : un titre qui surfait sur l’époque COVID, avec un petit goût de déjà-vu. On entre dans le quotidien de Kentaro, l’auteur ne nous cache rien et nous parle même de l’utilisation d’un urinal. Notre héros liste également quelques-unes de ses inventions afin de se faciliter la vie, on repense forcément à sa consigne improvisée.

Mais si le début s’avère assez classique, plusieurs passages raccrochent le lecteur et, comme Kentaro, nous nous sommes fait bousculer par l’arrivée de la nouvelle voisine, la pétillante Sumika Iori, jeune étudiante qui passe ses nuits à jouer à Waste World en se filmant. Petit problème, elle fait énormément de BRUIT en jouant ! Et pour couronner le tout, elle est d’une nullité affligeante…. Pour notre héros, ancien accro à ce jeu, c’est très difficile à supporter. Il va donc décider de se créer un personnage et aider cette voisine indélicate. Espérant ainsi retrouver la quiétude de son appartement. Mais cela ne va pas se passer tout à fait comme prévu …

NEETING LIFE © 2022 by Tetsuya Tsutsui / SHUEISHA Inc.

Ce manga se livre au fil de l’eau, devenant de plus en plus touchant à mesure que l’histoire avance. Cette série, comme les autres de l’auteur, est courte, terminée en deux tomes déjà parus au Japon. Un manga qui nous a petit à petit pris dans ses filets et dont nous attendons la suite avec impatience car de nombreuses questions restent en suspens...