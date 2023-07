En tête-à-tête avec Rimbaud - Brigitte Arnaudet - critique du spectacle

Résumé : À la veille de sa mort, Arthur Rimbaud remonte le temps et partage son parcours de vie. Le comédien vous emmène à la rencontre de ce poète au verbe fulgurant mais aussi de l’homme incroyable qu’il a été. Il vous fait découvrir ses passions, ses doutes, ses espoirs. Vous voguerez sur son bateau ivre au fil de ses voyages, de son ennui, de ses envies, de ses "Ailleurs", au fil de sa vie et quelle vie !

Critique : L’homme qui se présente devant la scène, emmitouflé d’un drap blanc, c’est Arthur Rimbaud. Il est à l’aube de sa mort, il a été rapatrié d’urgence et l’hôpital de Marseille l’a amputé de sa jambe, à la suite d’une vilaine tumeur au genou. Le poète et voyageur sait qu’il n’a pas ménagé ni son corps, ni son esprit. Il paye des années infatigables à travers les contrées désertiques d’Afrique où il a marché sans relâche, vivant de commerces douteux. Cet homme a écrit. Il pense à rédiger un ouvrage de géographie mais la force lui manque. Cet homme a été l’adolescent génial, fougueux, révolté, amoureux d’un certain Verlaine, dont on récite aujourd’hui inlassablement les vers ou les poèmes en prose.

En tête-à-tête avec Rimbaud, en plus d’une écriture conçue par le comédien lui-même et sa metteuse en scène, c’est d’abord la prestation formidable de Mickaël Winum. Le comédien occupe tous les pans de la scène avec ses gestes et sa voix étoffés. Il crie dans un langage soigné les conflits du poète avec sa mère, la relation pétrie de violence et d’affection avec son aîné de dix ans, Paul Verlaine, et les années de fuite en Abissyrie ou ailleurs. L’acteur ne ménage pas les efforts, les émotions pour porter ce personnage de roman, autant qu’il a été poète, révolutionnant l’écriture de la fin du XIXe siècle.

La mise en scène de Brigitte Arnaudet échappe aux poncifs d’un excès de romantisme. Le texte, très écrit, repose d’abord sur une recherche très poussée concernant la biographie de l’écrivain. L’espace scénique, habité de cubes blancs, se transforme en d’innombrables paysages ou villes, où le poète a habité. La conduite d’acteur évite l’exacerbation des sentiments, la colère et à l’inverse la pudeur. Elle rend visible une œuvre et une vie si étroitement liées, avec à la fois le recul d’un biographe, et la passion d’un scénographe.

En tête-à-tête avec Rimbaud a le magnifique avantage de nous faire (re)découvrir l’œuvre du poète et nous faire rencontrer un comédien, Michaël Winum, dont nous ne doutons pas que la carrière sera longue et importante.