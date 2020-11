Engrenages saison 8 - critique de la série

Résumé : La 2ème DPJ enquête sur la mort d’un mineur isolé dont le corps est retrouvé dans une laverie. Pendant ce temps, Gilou, ancien flic incarcéré, doit se rapprocher d’un co-détenu pour aider une enquête criminelle.

Critique : Engrenages est sans doute une des rares voies agréables pour découvrir un commissariat. L’équipe de la 2ème DPJ (division de police judiciaire) du XVIIIème arrondissement de Paris est menée par Laure Berthaud – Caroline Proust- dont l’humanité et le professionnalisme se conjuguent parfaitement. Une des forces de cette série tient dans l’écriture des personnages, loin d’être manichéens, qui affrontent leurs faiblesses et se retrouvent dans la force du collectif. L’esprit de corps est présent, mais toujours au service de l’enquête. Cette équipe, qui fonctionne ensemble depuis des années, est aujourd’hui une véritable famille.

Lorsque les professionnels arrivent sur les lieux de leur nouvelle enquête, ils trouvent un jeune garçon dans une laverie. Vraisemblablement, il s’agit d’un mineur isolé, vivotant dans les squats de Paris avec d’autres jeunes, soumis à la drogue et à la délinquance afin de survivre. Pour construire cette saison, Marine Francou, directrice de l’écriture, s’est largement inspirée de la réalité et du quartier de la Goutte d’or à Paris. Ces jeunes, après avoir vécu un voyage soumis aux aléas des passeurs, arrivent à Paris et sont livrés à eux-mêmes. La fiction s’inspire de l’actualité récente, c’est toute la force de l’écriture d’Engrenages.

Cette saison voit aussi l’arrivée de nouveaux juges et notamment de la jeune Lucie Bourdieu, qui instruit l’affaire Escoffier. Attachée à la procédure et à la recherche de la vérité, elle tente de s’imposer auprès de policiers qui ne respectent pas toujours les règles : peut-elle être une alliée ou doit-elle à tout prix respecter son indépendance ? C’est cette frontière qui sera explorée, sans pour autant que ce personnage ne parvienne à s’imposer franchement dans ces derniers épisodes, sans doute en raison de leur caractère éphémère. En revanche, le commissaire Beckriche, jusque-là cantonné à un rôle rigide et distant, s’implique désormais pleinement pour son équipe, assumant parfaitement sa fonction de « taulier ». Enfin, Ali – Tewfik Jallab – gagne en épaisseur, s’imposant comme le relais possible du duo Laure et Gilou, qui semble arrivé à son aboutissement.

Le personnage de Gilou, incarné par Thierry Godard, explore la voie qui mène de flic à voyou. C’est un ex codétenu qui lui offre la maison lorsqu’il sort de prison, incarné par Kool Shen, et qui lui offre du travail. Les deux personnages se respectent, même si leur but n’est clairement pas le même. Cet aspect de l’intrigue montre les difficultés de l’infiltration, les arrangements qui sont nécessaires avec la loi et sans doute beaucoup moins permis aujourd’hui. Les « combines entre flics » sont d’un autre temps, et sans doute cet aspect marque la fin de la série : les mentalités ont évolué. Le dénouement d’une enquête ne justifie pas tous les moyens, car la justice a besoin de rigueur, de transparence, surtout d’être irréprochable.

Peut-on mener à bien ces missions sans se salir les mains ? Rien n’est moins sûr et c’est Joséphine Karlson, la sulfureuse avocate, qui en fera de nouveau l’expérience. Cette saison la ramène à sa profonde humanité, celle d’une femme qui défend désormais ceux qui n’ont pas les armes juridiques : les mineurs étrangers ou une femme victime de viol.

Avec ses personnages féminins de premier plan, cette dernière salve d’Engrenages balaie toute les défis auxquels sont confrontés les femmes : après avoir montré les difficultés de la maternité pour Laure dans la saison 7, voilà désormais qu’elle a trouvé son équilibre, à la fois en tant que cheffe du groupe, mais aussi comme mère et femme amoureuse. Joséphine aide Lola, violée par son beau-père lorsqu’elle avait quinze ans, laissant son confrère Edelmann la défendre et rappeler qu’une victime ne se définit pas uniquement par son statut. Rien n’est ni blanc, ni noir dans Engrenages et l’angélisme ne fait pas partie du scénario. La série française a largement mérité son salut et notre admiration.