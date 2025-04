Enjoy - critique de la série TV

Résumé : Le quotidien d’Abel, livreur à vélo ; les débuts d’Igor, jeune avocat qui veut changer le monde ; et l’ambition de Yass, stagiaire journaliste dans une chaîne d’informations continues. Portrait d’une jeunesse urbaine engagée, en quête de justice et d’idéaux.

Critique : La série livre un tour d’horizon de nos usages des technologies au quotidien et de leurs répercussions dans les vies citadines. Grâce à des personnages stéréotypés, cette série destinée aux jeunes adultes titille notre esprit critique.

Qu’y a-t-il de plus réjouissant que de voir les autres satisfaire nos besoins, les plus primitifs soient-ils ? Moins de responsabilités, de réflexion à avoir et surtout, en de moindres efforts. Abel connaît bien ce besoin, puisqu’il en vit. Livreur à vélo pour la plateforme Enjoy !, il livre des repas à domicile, en tentant de remporter les défis l’obligeant à pédaler toujours plus vite. Igor, jeune avocat défenseur de cette nouvelle classe ouvrière, tente de pousser à une action de groupe afin que ces travailleurs obtiennent les droits élémentaires en France. En parallèle, Yass tente de faire sa place sur une chaîne d’infos en continu. Alors qu’elle cherche à tout prix le sujet qui la fera remarquer, ses camarades de l’école de journalisme la titillent : sont-ce là les valeurs qu’elle défend ? En effet, la chaîne qui l’emploie, plus avide d’audience que de vérité, préfère que l’émission phare mette à l’honneur les sujets clivants et donc, les plus simplistes. Paul, l’animateur phare, incarné par Bruno Salomone, réunit tous les soirs un plateau, avec des chroniqueurs caricaturaux, appelant au respect de l’autorité, aux supposées valeurs d’antan et à une vision binaire de nos sociétés.

Dès le premier épisode, Enjoy plonge les spectateurs dans un univers où la technologie et les médias redéfinissent les relations humaines et professionnelles. L’uberisation, concept central de la série, est représentée à travers des personnages qui tentent de naviguer dans un monde où les plateformes numériques dictent les règles du jeu. Cette dynamique soulève des questions pertinentes sur la précarisation des emplois et l’érosion des valeurs humaines au profit d’une productivité effrénée.

La série tend à montrer que rien n’est aussi simple qu’il n’y parait, mais surtout, que jouer sur les tensions ne peut conduire qu’à la violence. Il ne sera alors plus tant de savoir qui est responsable, et l’on se retrouve bien loin de la justice sociale tant recherchée par les protagonistes dès le départ.

Baptiste Carrion-Weiss (Igor), Jean-Désiré Augnet (Abel), Camille Moutawakil (Yass) Crédit : France Télévisions

Les personnages sont bien développés et leurs luttes résonnent avec le public. La performance de Jean-Désiré Augnet (Abel) lui a d’ailleurs valu le prix du meilleur jeune espoir au Festival de La Rochelle. En revanche, le personnage de Bruno Salomone, représentant un animateur de télévision populiste, reste tout à fait caricatural, ce qui peut nuire à la crédibilité de certaines scènes. Il incarne la chasse au scoop qui, quant à elle, est mise en avant comme un moteur narratif puissant. Les protagonistes de la chaîne de télévision, avec la complicité des spectateurs, se livrent à une compétition acharnée pour obtenir les dernières informations, souvent au détriment de l’éthique. Cette quête du scoop devient une métaphore de notre époque, où le sensationnel prime sur la vérité. Enjoy réussit à montrer les conséquences de cette obsession médiatique, tant sur le plan personnel que professionnel, tout en maintenant un rythme haletant qui captive le public.

Enfin, la conclusion de la série, à la fois inattendue et soudaine, incite à la réflexion sur l’avenir de ces personnages et, par extension, sur celui de notre société.

On peut penser à la série Years and Years, qui tentait d’imaginer le futur de nos sociétés dans ce monde happé par l’immédiateté, sans toutefois parvenir à son brio. L’absence de nuance au premier abord ne permet pas, en une saison néanmoins, d’appeler à autre chose qu’à la morale, alors que les enjeux semblent beaucoup plus importants.

Écrit par Benoît Marchisio et Katell Guillou, ce thriller social est diffusé sur France.tv Slash depuis le 20 septembre 2024. Elle a en outre été doublement primée au Festival de la Fiction 2024, notamment pour son scénario.