Et ils eurent beaucoup d’emmerdes – Mab - la chronique BD

Résumé : {Et ils eurent beaucoup d’emmerdes} commence avec la Belle au bois Dormant qui a du mal à endormir ses triplés. Bien sûr, le prince charmant se carapate pour régler des choses et laisse sa femme avec trois bébés en pleurs. Malheureusement, Belle se voit confiée une mission de la plus haute importance. Abandonner ses enfants ? Impossible. Elle va les emmener avec elle affronter l’hydre !

Critique : Le petit Poucet, la Belle au bois Dormant, le petit Chaperon rouge et bien d’autres héros de contes se répartissent les rôles dans cette BD découpée en petites historiettes, nous offrant la vie après le conte de chacun de ces personnages. On est loin de la gentillesse et de la cruauté des contes initiaux. Mab reprend l’histoire avec une vision moderne, des dialogues contemporains et des situations anachroniques dont le décalage génère l’humour. Ces courtes récits incluent, bien évidemment, les enfants de ces protagonistes et les difficultés de la parentalité, dont la couverture nous donne un bel aperçu !

À côté des héros de conte, il y a aussi Tarzan qui vient s’immiscer, on ne sait pourquoi, peut-être pour ajouter un nouvel effet de décalage. Une chose est sûre, on n’envie pas ces jeunes parents dont la progéniture leur rend la vie bien difficile. En effet, c’est déjà compliqué d’élever des enfants mais dans un monde où rôdent les loups, les hydres et les sombres forêts, ça n’arrange rien.

Mab / Fluide Glacial

Côté dessin, Mab opte pour un style cartoon et nous déploie une galerie de personnages aux expressions déformées par la colère, la peine ou la tristesse. Ces héros et héroïnes, souvent dans l’action, ne reculent devant rien pour arriver à leurs fins, leur seul problèmes est que les objectifs à atteindre sont parfois un peu hors-normes ou à côté de la plaque ! La composition met en avant l’ aventure de ces petites histoires. Chacune d’entre elles se termine avec une image où Mab accentue les traits pour rappeler les gravures d’antan.

Laure Durandelle réalise les couleurs de cette BD, posant des aplats clairs, et des nuits bleutées.

Et ils eurent beaucoup d’emmerdes ne nous rassure pas sur l’avenir des héros et héroïnes des contes de fées de notre enfance. On peut s’endormir tranquille en se disant qu’on a eu plus de chances qu’eux avec nos enfants