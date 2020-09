Giant Days, intégrale T1 - Allison, Treimar, Sarin, Cogar - chronique BD

Résumé : Esther de Groot, la séduisante gothique, Susan Ptolemy, l’intellectuelle cynique, et Daisy Wooton, la tendre ingénue, font leur première rentrée à l’université de Sheffield. Les trois étudiantes y partagent leur dortoir, et bien que dotées de personnalités extrêmement différentes, elles deviennent rapidement amies. Entre les ex-copains à esquiver, les épidémies de grippe à maîtriser ou les machistes à recadrer, elles constatent vite que le monde universitaire n’est pas un long fleuve tranquille.

L’histoire de Giant Days est aussi tumultueuse que les aventures de ses héroïnes. Webcomic feuilletonesque dérivé d’une autre de ses créations (Scary Go Round), John Allison débute Giant Days en 2011, avec Lissa Treiman au dessin. Cette dernière est remplacée par Max Sarin après 6 épisodes. Elle restera l’illustratrice principale jusqu’à la fin, même si d’autres ont pu ponctuellement intervenir.

La barrière du papier est franchie en 2015 pour la version originale, et en 2017 pour la version française lorsque Akileos démarre la publication.

Fêtant ses 10 ans l’année prochaine, l’occasion est donnée de découvrir - ou redécouvrir - la série à l’occasion de la parution des intégrales. Chacune regroupe deux tomes de la première publication et y adjoint des histoires courtes annexes ainsi qu’une galerie de couvertures.

Allison, Treimar, Sarin, Cogar / Akileos

Si Giant Days était adaptée à la télévision, nul doute qu’elle serait une sitcom ! Chaque tome est découpé en quatre chapitres/épisodes, centrés chacun sur une situation du quotidien qui dégénère immanquablement : une banale session de révision peut ainsi se transformer en expérience mystico-hallucinée ou la simple recherche d’une colocation finir en bataille rangée… Pas d’intrigue principale donc (mais quelques fils rouges), on suit simplement le quotidien du trio et leurs expériences pleines d’humour.

Les personnages, féminins comme masculins (deux garçons viendront rapidement graviter autour du groupe), ont des qualités et des défauts, se complètent et s’entraident. Tout un chacun peut s’y reconnaître, les voit évoluer et ils se révèlent finalement terriblement attachants.

Toute la force de l’écriture de John Allison est ainsi de réussir à dépeindre des situations réalistes qui sont tantôt légères, tantôt sérieuses, de les rendre drôles, parfois absurdes, et de parvenir à rester juste dans le ton. Car Esther, Susan et Daisy sont confrontées à tout ce qui forme la vie d’un·e jeune adulte à l’université : l’amitié, l’amour, les études, mais aussi l’introspection, les relations hommes-femmes, la drogue…

Allison, Treimar, Sarin, Cogar / Akileos

Le dessin, aussi bien celui de Treiman que Sarin, est difficile à catégoriser. Empruntant tout à la fois au comic pour les traits cartoonesques, à la BD franco-belge pour le découpage qu’au manga pour l’expression des sentiments, il est agréable à lire et plein d’énergie. Les couleurs vives en larges aplats de Whitney Cogar renforcent ce dynamisme.

Allison, Treimar, Sarin, Cogar / Akileos

Les seuls (petits) reproches qu’on pourra trouver à cette série, qui a d’ailleurs glanée deux Eisner Awards en 2019 ("Best Continuing Series" et "Best Humor Publication"), est que certaines répliques humoristiques nécessitent une solide culture anglaise pour être comprises et que plusieurs passages entre cases manquent de transition et ont tendance à faire perdre le fil de la lecture.

Conclue en 2019 au bout de 54 chapitres, Giant Days est une série qui fait du bien. Mettant en scène des personnages haut en couleur au travers de saynètes toujours d’actualité, elle garantit de passer un bon moment et font attendre au lecteur la suite avec impatience !