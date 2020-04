L’Anthologie A. B. Frost - chronique BD

Résumé : Cette anthologie regroupe les trois albums parus du vivant d’Arthur Burdett Frost : Stuff and nonsense (1884), The Bull Calf and Other Tales (1892), Carlo (1913). Au fil de ces nombreuses pages (204), un chat s’empoisonne et sème la panique sur son passage avant de mourir, un vieux couple renoue avec les cabrioles au risque de mettre son union en danger, un vagabond s’empare d’habits ayant appartenu à un malade atteint de fièvre jaune, un chien nous conte ses mésaventures quotidiennes…

Cette anthologie est passionnante à de nombreux égards.

Tout d’abord parce que ces trois albums étaient jusqu’à aujourd’hui inédits en France, alors que Frost vécut dans l’Hexagone entre 1906 et 1914. Cette édition constitue donc une grande première et c’est déjà en soi un sujet d’intérêt. Ce dernier n’est pas démenti par la qualité globale de cet ouvrage : beau papier, présentation soignée, préface éclairante…

Ensuite, et ce n’est évidemment pas la moindre des raisons, le dessin d’Arthur Burdett Frost se révèle très impressionnant, notamment par sa maîtrise d’un trait toujours vif, extrêmement expressif et particulièrement à son aise dans la reproduction des attitudes des personnages en mouvement. Frost croque constamment avec une grande justesse des humains et des animaux qui courent, sautent, tombent… et il met magistralement en scène les situations auxquelles ils sont confrontés grâce à un sens aigu du découpage : ses enchaînements sont très bien rythmés, ne contenant aucun temps mort. Il n’est donc guère étonnant que le cinéma burlesque se soit inspiré des dessins de Frost pour certains films.

Arthur Burdett Frost / Actes Sud L'An 2

Ainsi, Dizzy Joe paru dans The Bull Calf and Other Tales (1892) devient Dizzy Joe’s Career, court métrage d’une bobine - aujourd’hui perdu… - tourné en 1914 par Edward Dillon avec Tod Browning - futur metteur en scène de The Unknown (1927), Dracula (1931) et Freaks (1932) - dans le rôle du directeur du cirque et il semble que ce court métrage reflétait déjà les préoccupations pour l’étrange de cet immense cinéaste alors acteur.

Cette anthologie a donc valeur de témoignage. Si elle nous renseigne sur les premiers pas de la bande dessinée, elle nous offre également une bonne approche de ce qu’était la société américaine à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Frost ne cessant de mettre en scène des personnages confrontés à leur peur de l’inconnu et notamment à celle de l’étranger.

Ce recueil constitue ainsi une mine d’or indispensable à toute personne qui s’intéresse à la bande dessinée et à ses origines.