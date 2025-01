Eternum Intégrale - Christophe Bec, Jaouen Salaün - La chronique BD

Résumé : En 2297, alors que la colonisation minière bat son plein, un sarcophage est découvert dans une cavité. A l’intérieur, une femme parfaite, mais dont l’aura semble contaminer psychologiquement les hommes de la colonie, puis les scientifiques venus l’étudier...

Critique : Spécialiste des thrillers d’anticipation sur Terre, avec Prométhée, Bunker ou Carthago, Christophe Bec est moins connu pour ses scenarii extra-terrestres, et pourtant Eternum gagne à être connu. Son profil mythologique, avec un fort accent biblique, et son apport psychologique, avec un espace confiné et des humains voués à s’entretuer, est en effet à même de plaire à un large public, qui retrouvera des personnages fins, avec des émotions qu’ils ne contrôlent peu ou pas, et qui malgré le temps qui s’écoule et les morts qui s’égrènent trouve le moyen d’être prenants, accaparants pour le lecteur. Il faut dire qu’hormis Eve et son Adam, homme d’action, ce sont plutôt les scientifiques, voire le chef du consortium, qui sont mis en avant, les connaissances, les hésitations et les tentatives étant la base de cette série, qui regroupe s’il fallait le rappeler trois tomes de belle facture, entre Prometheus et Solaris. Le fil temporel et spatial est par ailleurs assez bien haché, jouant d’ellipses et de changements de lieux avec une vraie efficacité, jusqu’à un dénouement final épique, qui se place parfaitement dans l’atmosphère de fin du monde que les deux premiers tomes ont amené, de quoi révéler au final davantage un miroir de la société de notre époque qu’une épopée galactique.

© Casterman / Salaün

Le dessin de Saläun est une plus-value appréciable, caractérisé par une ombre constante, une recherche de zones obscures, rappelant cette voie de la SF qu’a ouvert Alien, ramenant l’humanité a un sombre constant : l’espace est indéniablement froid et inconnu, et les rares moments qui doivent montrer un univers soumis à autre chose que les humains sont en revanche sans trop de surprise monumentaux mais d’une originalité toute relative. Non, l’essentiel est ailleurs, dans ces scènes de vie quotidien dans les couloirs d’un vaisseau, dans ce bouge d’une station minière, jusqu’aux rampes de lancement situées sur Terre... La froideur des lieux semble s’infiltrer dans les pores des personnages, et même si un parti prix de donner un frisson lascif, une violence érotique malsaine à ses pages qui n’ont pas seulement l’austérité d’un espace sans gravité.

© Casterman / Salaün

Réédition impeccable en une intégrale pour une belle série de science-fiction, Eternum présente de belles qualités et méritait donc de pouvoir être lu d’une traite, Bec et Salaün ayant livré en 2015 une trilogie solide du genre spatial.