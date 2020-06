Evaluer un scénario – Yves Lavandier - critique

Résumé : Yves Lavandier conclut sa nouvelle version de {la Dramaturgie} avec ce troisième volume qui fait suite à {Construire un Récit} et {La Dramaturgie}. Ce nouvel opus s’adresse autant à ceux qui doivent analyser un récit comme le script docteurs, les lecteurs, les décideurs qu’aux auteurs qui veulent revenir sur leur scénario achevé ou qui cherchent des retours constructifs.

Critique : Ce livre nous parle de la situation du scénario en France, évoquant à la fois les auteurs ou de ceux qui doivent les lire. L’ouvrage propose de se pencher sur l’analyse en elle-même de manière très concrète, avec une approche en trois parties : symptômes, diagnostic et prescription.

Dans un style très enlevé, Yves Lavandier nous entraîne à travers ses réflexions et ses conseils. Le texte se lit facilement et très vite, et c’est là son seul piège, car on prend énormément de plaisir à le parcourir, si bien qu’on peut oublier de se pencher sur le fond.

Et il s’avère que celui-ci est encore plus riche que la forme. Ou bien il va vous falloir le lire et y revenir quand vous en aurez besoin précisément pour un scénario, ou bien il conviendra de le lire et de revenir sur des parties, des morceaux, et surtout prendre le temps de vous y plonger très sérieusement.

Comme les deux précédents ouvrages, ce recueil sait se montrer drôle, léger, et surtout très concret.

Yves Lavandier a parfaitement conscience qu’il n’y a pas de recettes miracles, de conseils suprêmes qui permettent de tout percevoir d’une histoire, de ses qualités comme de ses défauts. Mais il existe des règles, celles qui sont exposées dans ses deux précédents livres et permettent d’établir une liste de questions qui facilitent le diagnostic. Autant vous dire que vous ne pourrez pas faire l’économie de la lecture des autres opus pour vous y retrouver.

Mais avant le diagnostic, il y a les symptômes et votre impression de lecteur.

L’auteur prend le temps de se poser et de réfléchir à la question du ressenti, discernant le subjectif de l’objectif.

En s’adressant à la fois aux lecteurs et aux décideurs - et la liste est plus longue parmi ceux qui évaluent un récit -, il leur rappelle aussi ce qu’est l’auteur, ce qu’il a vécu, parle d’un être humain, avec sa sensibilité, qui remet le fruit de son travail acharné entre leurs mains. Un travail et un être humain qu’il faut respecter. En effet, un auteur a besoin de retours, mais de retours construits et constructifs, sur ce qui ne marche pas, mais aussi sur ce qui fonctionne dans son scénario.

En fait, en se penchant sur un maillon de la chaîne du scénario, ceux qui les évaluent, Yves Lavandier a écrit un livre qui s’adresse à tous ceux qui touchent de près ou de loin à la dramaturgie, à l’acte de rédiger un récit construit selon des règles anciennes et destiné à faire vibrer le spectateur, le lecteur ou l’auditeur. Tous, lecteurs, scénaristes-conseil, consultants au scénario, producteurs, mais aussi romanciers, dramaturges, scénaristes, auteurs de BD, seront intéressés par ce troisième tome qui offre réflexion et conseils pratiques pour les aider dans cette dure tâche qu’est l’évaluation d’un script.

Évaluer un Scénario conclut la réédition de La Dramaturgie et se révèle aussi indispensable que les deux tomes précédents. Que vous soyez auteurs ou consultants scénario, lecteurs ou décideurs, penchez-vous avec attention sur ce recueil qui vous offre quelques clés pour mieux exercer votre profession.