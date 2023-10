Brontëana – Paulina Spucches – la chronique BD

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut la lire

Résumé : Fille de pasteur, la jeune Anne vit modestement avec ses sœurs Charlotte et Emily, dont elle est très proche, et son frère Branwell. La famille est marquée par la mort, dans la fleur de l’âge, des deux filles aînées du pasteur Brontë. Passionnées d’art et de littérature, les trois sœurs Brontë se livrent à une émulation par l’écriture, et s’inventent des mondes imaginaires comme le « Gondal ». Les sœurs finissent par publier leurs poèmes et romans sous des noms d’emprunt masculins : Currer, Ellis et Acton Bell, ce dernier pseudonyme renvoyant à Anne. Cette dernière est perçue comme la plus fragile au sein de la fratrie. La jeune femme fait cependant ses propres expériences, notamment en tant que gouvernante, dont elle tire le roman {Agnes Grey}, puis {La Recluse de Wildfell Hall}, roman qui défie la morale de l’époque.

Critique :Biographie fictionnelle, mais bien documentée, centrée sur la plus méconnue des sœurs Brontë, Brontëana mélange habilement la vie de ces trois femmes et les mondes imaginaires que celles-ci façonnent pour s’émanciper de leur condition. Ce mélange s’avère particulièrement heureux, tant l’œuvre des Brontë se nourrit de leurs expériences, ce dont l’album témoigne très bien. Paulina Spucches utilise le pinceau pour donner de la chair à ces mondes, et n’hésite pas à recourir à l’imagination : c’est ainsi qu’un esprit rend visite à la petite Anne Brontë, et que la mort est figurée de manière métaphorique. La jeune autrice excelle dans les dégradés de couleurs, tantôt chaudes, tantôt froides, et dans la conception de « paysages état d’âmes ». Il se dégage ainsi une véritable poésie de ces planches, où la douceur des trois sœurs contraste avec la violence du monde. Paulina Spucches / Steinkis Brontëana s’attache à montrer qu’en dépit de sa fragilité supposée, Anne Brontë s’émancipe du cocon que ses sœurs – et en particulier Charlotte – ont conçu pour elles, jusqu’à devenir une autrice subversive, capable de choquer la bonne société anglaise avec ce qui est considéré comme l’un des premiers romans féministes. Fondé sur la déchéance de son frère Branwell, La Recluse de Wildfell Hall raconte l’histoire d’une femme qui quitte son mari abusif et débauché, qui doit subvenir aux besoins de son jeune fils. Le fait qu’une femme quitte ainsi son mari est jugé choquant par la société britannique du milieu du XIXe siècle. L’exploration des liens entre les trois sœurs Brontë – qui n’est pas sans nuages, et l’autrice interroge notamment le choix de Charlotte de ne pas republier La Recluse de Wildfell Hall après la mort de sa cadette, la condamnant de fait à une forme d’oubli – met en évidence la force de la sororité pour franchir les murs qu’imposent leur condition de femme dans la société corsetée de l’Angleterre de l’époque victorienne. Paulina Spucches / Steinkis Les belles planches de Paulina Spucches, une autrice assurément à suivre, offrent un hommage poétique à une écrivaine longtemps restée dans l’ombre de ses deux aînées.

224 pages – 25 €

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie







Et chez vos libraires en click & collect





Galerie photos

Paulina Spucches / Steinkis Paulina Spucches / Steinkis