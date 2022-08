Exécution - Pascal Marmet - critique du livre

Résumé : Un avocat a été assassiné dans les sous-sols du Palais de Justice. Le commandant François Chanel mène l’enquête en plein cœur du barreau parisien.

Critique : Le livre de Pascal Marmet s’ouvre par une visite de touristes alsaciens au palais de justice parisien. C’est au sein de cet établissement mythique que travaille François Chanel. Ce grand solitaire charismatique et méticuleux a traversé de nombreuses épreuves. Au fil de sa carrière exemplaire, il a fait face à des affaires médiatisées. De son côté, le fameux Nicolas Fender se prépare. Séduit par les voûtes plantaires des « fillettes », le lecteur est témoin des attirances et déviances du juriste. Plutôt que cacher la scène de meurtre, l’écrivain prend le risque d’exposer de but en blanc l’action. Les détails y sont soigneusement glanés, afin de semer le trouble et installer une ambiance mystérieuse. Pari réussi, puisque le lecteur en redemande.

Bien entendu, François Chanel n’est pas seul à la brigade criminelle. Accompagné d’Alain, il dispose d’une carte unique pour mettre la main sur le coupable. Alain accuse d’emblée la famille des Fragol, qui auraient tué le grand-père avec pour mobile l’inceste. Une vengeance, une « vendetta » qui s’est réglée à huis clos. Ses suspicions s’avèrent bonnes : l’instinct de ce « savant acquis » dépasse l’entendement. Entre visions et observations judicieuses, le personnage d’Alain impressionne. En revanche, son apparence n’a rien de fantasque : Monsieur n’est ni beau physiquement, ni particulièrement attachant. Pourtant, ses remarques font mouche et permettent à l’équipe d’évoluer. Malgré des aprioris et préjugés de la part du groupe, Chanel opte pour un entourage atypique. Il n’hésite pas à lui proposer un rôle d’indicateur, qu’il accepte. Bienveillant et soucieux de percer à jour le mystère autour de l’avocat tué, il ne manque pas d’audace, pour faire progresser l’enquête, même s’il doit avoir recours à des méthodes spéciales. Au cours de ses transes étranges, Alain discerne le visage d’une femme très masculine, ainsi que le nom d’un bateau… Comme pour critiquer l’attitude souvent misogyne des policiers et du milieu judiciaire, l’auteur n’hésite pas à retranscrire des épisodes si réalistes qu’ils semblent être des témoignages directs, rapportés du bureau de police. On évoquera, par exemple, celui de la discrète Domitille de Darmoy, une jeune stagiaire intelligente et vive, qui fait preuve d’une grande perspicacité.

Certains passages soulèveront les cœurs les plus sensibles, notamment les scènes de torture. Car le lecteur est complice de la folie du personnage qui a ôté la vie du juriste. Au cours de ces flashbacks, l’on découvre une autre facette de cette victime, jusqu’alors au-dessus de tout soupçon. Apparaît alors un personnage répugnant, si bien que l’on éprouverait presque de l’affection pour son tortionnaire !

Dans cette plongée au cœur de la névrose et de l’obsession, l’ombre d’Emma Bovary n’est jamais très loin. Pour les amateurs de littérature classique, ce clin d’œil fonctionne. Celles et ceux qui aiment ce monument se souviennent de l’histoire d’Emma, cette jeune femme rêveuse de la campagne qui épouse Charles, un homme qu’elle ne désire pas. Frivole et décadente, elle mène une existence double, où elle se fait passer pour une sainte. Dans la folie, l’héroïne s’ôte la vie, laissant un mari veuf, conscient d’avoir été trompé. Le mensonge et l’appétence pour le sexe sont des attributs que l’on peut volontiers prêter à Nicolas Fender. Ce fétichiste de Bovary est adepte de l’humiliation et n’attend pas l’approbation de ses maîtresses ou prostituées préférées…

Le lecteur réussit à imaginer aisément les personnages, comme s’il se trouvait dans un théâtre, surtout lorsque ceux-ci sont aussi charismatiques et attachants que Chanel ou intrigantes comme Fatima. Les acteurs et actrices échangent, développent un récit dérangeant et hybride. Dans ce roman policier où l’on peine à avancer, les nuages se resserrent autour du sommet. Mais à l’instant où l’on parvient à atteindre le pic, on ressent un profond sentiment de satisfaction. Cette découverte ne s’oublie pas et permet de passer un excellent moment en compagnie de ces protagonistes fascinants. Exécution est une plongée au cœur d’une affaire puante, où la fiction rejoint la réalité.