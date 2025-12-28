Marie-Chantal contre le docteur Kha - Claude Chabrol - critique

Le 28 décembre 2025
Une comédie d’espionnage farfelue signée Claude Chabrol, emmenée par la piquante Marie Laforêt entourée d’une belle distribution.
- Réalisateur : Claude Chabrol
- Acteurs : Stéphane Audran, Serge Reggiani, Francisco Rabal, Akim Tamiroff, Antonio Passalia, Charles Denner, Marie Laforêt, Roger Hanin, Henri Attal, Gérard Tichy, José María Caffarel, Pierre-François Moro
- Genre : Comédie, Espionnage
- Nationalité : Espagnol, Français, Italien, Marocain
- Distributeur : SNC (Société Nouvelle de Cinématographie)
- Durée : 1h54mn
- Date de sortie : 25 août 1965
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Dans un train en direction d’une station de ski, Kerrien (Roger Hanin) tue un homme qui paraissait pourtant bien ordinaire, pour lui voler un bijou. Il se rend ensuite dans le wagon-restaurant où il s’installe à la table d’une femme qui se montre bien capricieuse. Celle-ci, accompagnée de son cousin Hubert (Pierre-François Moro), est Marie-Chantal (Marie Laforêt).
Critique : Ainsi commence ce pastiche de film d’espionnage façon James Bond au féminin. Un bijou qui renferme un secret aussi extraordinaire que dangereux va attirer toutes les convoitises. Au milieu d’une bande de barbouzes, la snob parisienne Marie-Chantal, impliquée par le plus grand des hasards, va tenir la dragée haute à tous ces messieurs.
Entre le cynique Landru tourné en 1963, biographie du célèbre tueur en série français du début du XXeme siècle, et le très sérieux La ligne de démarcation (1966), drame situé pendant la Seconde Guerre mondiale, Claude Chabrol s’est "amusé" à réaliser trois parodies de film d’espionnage. Deux tigres mettant en vedette un agent secret interprété par Roger Hanin et ce Marie-Chantal dans lequel ce dernier apparaît dans un rôle secondaire.
- Copyright SNC/Mega Films/Dia P.C/Maghreb Uni-Films/Dial Films/Rome Paris Films
Inspiré des Carnets de Marie-Chantal écrits par le danseur mondain Jacques Chazot, cet unique film qui en est tiré ne se prend pas une minute au sérieux. Les agents secrets sont caricaturaux et ridicules à souhait, de Serge Reggiani à Charles Denner jusqu’à Akim Tamiroff. Marie Laforêt, quant à elle, joue les fausses écervelées, bien élevée et mondaine, à l’apparence fragile, mais qui réussit au final à berner tout le monde.
Cette comédie est à prendre pour ce qu’elle est : une histoire abracadabrante d’espionnage juste pour rire, auquel s’ajoute le plaisir de retrouver une belle brochette d’acteurs de l’époque, à contre-emploi pour certains.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.