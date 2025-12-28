Marie-Chantal contre le docteur Kha - Claude Chabrol - critique

Résumé : Dans un train en direction d’une station de ski, Kerrien (Roger Hanin) tue un homme qui paraissait pourtant bien ordinaire, pour lui voler un bijou. Il se rend ensuite dans le wagon-restaurant où il s’installe à la table d’une femme qui se montre bien capricieuse. Celle-ci, accompagnée de son cousin Hubert (Pierre-François Moro), est Marie-Chantal (Marie Laforêt).

Critique : Ainsi commence ce pastiche de film d’espionnage façon James Bond au féminin. Un bijou qui renferme un secret aussi extraordinaire que dangereux va attirer toutes les convoitises. Au milieu d’une bande de barbouzes, la snob parisienne Marie-Chantal, impliquée par le plus grand des hasards, va tenir la dragée haute à tous ces messieurs.

Entre le cynique Landru tourné en 1963, biographie du célèbre tueur en série français du début du XXeme siècle, et le très sérieux La ligne de démarcation (1966), drame situé pendant la Seconde Guerre mondiale, Claude Chabrol s’est "amusé" à réaliser trois parodies de film d’espionnage. Deux tigres mettant en vedette un agent secret interprété par Roger Hanin et ce Marie-Chantal dans lequel ce dernier apparaît dans un rôle secondaire.

Inspiré des Carnets de Marie-Chantal écrits par le danseur mondain Jacques Chazot, cet unique film qui en est tiré ne se prend pas une minute au sérieux. Les agents secrets sont caricaturaux et ridicules à souhait, de Serge Reggiani à Charles Denner jusqu’à Akim Tamiroff. Marie Laforêt, quant à elle, joue les fausses écervelées, bien élevée et mondaine, à l’apparence fragile, mais qui réussit au final à berner tout le monde.

Cette comédie est à prendre pour ce qu’elle est : une histoire abracadabrante d’espionnage juste pour rire, auquel s’ajoute le plaisir de retrouver une belle brochette d’acteurs de l’époque, à contre-emploi pour certains.