Maltempo - Alfred - la chronique BD

Résumé : Avec ce récit d’une jeunesse provinciale et modeste au plein cœur de l’été, Alfred convoque avec une mélancolie douce, parfois cruelle les rêves et déceptions, les ennuis et les plaisirs de l’adolescence.

Critique L’histoire se passe dans une petite ville au bord du littoral azuréen. Où ? Rien ne nous permet de le dire exactement. Une seule ville est nommée dans l’album : Scamorza, comme le nom d’un fromage de l’Italie du Sud. Alors on imagine que l’histoire se déroule dans le sud de la botte. Il fait beau, le ciel est bleu et les jeunes gens sont en chemises courtes ou en maillot de corps sur leurs deux roues motorisées.

Ils sont quatre jeunes avec chacun leurs rêves et leurs déceptions, leurs rages et leurs nonchalances, leurs idées fixes et leurs mensonges. Quatre garçons très différents, mais que la musique réunit.

La place du village est celle sur laquelle se dressera le tremplin où se jouera le concours, mais elle est également celle où ces garçons rencontrent les filles, elles aussi réunit en petites bandes. Deux autres personnages animent aussi les rues de cette bourgade : Deux garçons plus tout à fait enfant pas complétement ado, qui se livrent à des jeux idiots, à de défis toujours plus crétins - n’a-t-on pas tous tâché de combler les longues après-midis d’été par toute sorte de diversion plus ou moins savantes ? - mais dont la sensibilité semble flairer ce qui se joue chez les plus grands. Dans ce village, il y a encore le troquet, l’épicerie, le garagiste… Il y a l’original du village qui mendie en tapant sur une casserole accoutré d’une grosse bouée. Et tout ce petit monde s’imbrique dans le récit de cet album.

On se croirait en pleine dolce vita… Pourtant, tout n’est pas rose. Il y a la méfiance et la médisance, des groupuscules d’extrême droite et leur propagande fasciste, des grues et du béton qui vient modifier le littoral pour accueillir les futurs touristes. Un chantier saboté est le prologue du livre. Plus loin, un homme qui se planque, une vendetta. Il y a des tensions dans ce livre, celle des jeunes qui voit le jour du concours arriver et celle de la ville pris dans une série de sabotage. Des chiens errants, motifs récurrents au fil des pages, invite le lecteur à être sur ses gardes.

« Après Come prima, fauve d’or 2014, et Senso [2019] la conclusion de la trilogie italienne » titrait le bandeau rouge de l’album à sa sortie en librairie en octobre 2023. Chaque tome peut se lire séparément, mais le lecteur qui a aimé celui-ci, ou les précédents retrouvera la même ambiance d’une période révolue mais encore proche de nous. Au fil des albums, le lecteur retrouver aussi le trait vif du dessin d’Alfred, et puis son talent pour croquer avec une économie de traits, de superbes paysages méditerranéens, les nuits succèdent aux jours, on passe d’un clair de lune à la langueur transpirante d’une journée d’été. La mise en couleur par Laurence Croix est infiniment douce et lumineuse. L’ensemble est graphiquement homogène à une dissonance près : les planches qui montrent le groupe qui répète. Le trait devient plus nerveux, sec, vibrant. Par un jeu de superposition de poses, comme une chronophotographie ramassée, distincte par des couleurs différentes, Alfred parvient à faire sentir toute l’énergie que ces musiciens font sortir de leurs instruments et de leurs tripes. Et puis, la séance de répétition terminée, le calme revient et l’on retrouve les plans fixes aux couleurs pleines et chaudes.

La lecture achevée, il restera peut-être au lecteur une impression de mélancolie amère, comme les agrumes croquant que l’on déguste à l’ombre d’une terrasse ensoleillée.