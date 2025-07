Exit 8 - Genki Kawamura - critique

Résumé : Un homme perdu dans le dédale du métro tokyoïte doit trouver la satanée sortie 8. Il doit pour cela passer moult fois dans le même couloir, et y repérer d’éventuelles anomalies pour espérer avancer...

Critique : Œuvre du jeune cinéaste japonais Genki Kawamura, Exit 8 est l’adaptation d’un jeu vidéo à succès sorti sur Steam en 2023, et en 2024 sur les consoles de salon. Difficile de faire plus récent, donc, et l’apparente précipitation à en produire l’adaptation pourrait interroger et nourrir quelques craintes, comme celle de surfer sur la vague à peu de frais, tant le dispositif formel du jeu est simple et rapide : vingt minutes peuvent suffire à l’achever.

Le concept du film, tiré directement du jeu, a pour lui la simplicité et la ludicité. Un couloir, des différences à remarquer pour avancer : c’est à peu près tout, et c’est l’assurance d’un engagement immédiat du spectateur à scruter chaque plan. Le systématisme de l’opération laisse pourtant augurer un essoufflement rapide du scénario. À moins de faire exactement ce que fait le film Exit 8, à savoir redoubler d’ingéniosité, approfondir le (les) personnage(s), et s’affranchir de son médium d’origine pour faire de la mise en scène tout en tenant un discours facile mais percutant sur la société que nous avons fait advenir.

Après une brève introduction hommage au jeu vidéo, à la première personne, le film entre dans le vif du sujet. Très efficace pour dévoiler les règles de son monde, logiques et, important, toujours respectées, Exit 8 avance sans fioriture vers les premières surprises de son scénario bien troussé. Armé d’une mise en scène bien calibrée, Kawamura se joue de ses personnages avec, la plupart du temps, subtilité. Il dévoile habilement les arrière-plans à l’insu des personnages, trouble et force nos perspectives, le tout pour maintenir un bon niveau général de tension. Lesquels trouvent leur apogée dans des artifices horrifiques réussis pour la plupart, et quelques rires nerveux bien entretenus. Seules les "anomalies" les plus pompières versent dans un spectaculaire inutile et contreproductif.

Pendant ce temps, ceux qui végètent dans le labyrinthe sans fin de ce métro se transforment au sens premier en PNJ, des Personnages Non Jouables, qui n’ont plus aucun contrôle sur leur vie. Condamnés à la fade répétition et la vide déambulation. Critique un brin facile mais relativement bien amenée de notre mode de vie urbain déshumanisant, où les monstres sont les fantômes les plus banals du quotidien. La force évocatrice du décor touche plus précisément au but : personne ne contestera qu’il s’agit d’un métro assez classique, mais personne non plus qu’il s’agit d’un décor d’horreur, d’angoisse absolue et sans fin dès qu’il est vidé du semblant d’âme qui l’anime aux horaires de pointe.

On ne regrettera que l’ajout, superficiel, de l’enjeu de l’accouchement de la femme du personnage principal. Il alourdit le récit plus qu’il ne le fait décoller, mais n’empêche pas de prendre son pied, et d’angoisser à l’idée de sortir du cinéma sans repérer d’anomalie.