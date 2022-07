Exposition Fernand Léger et le cinéma à Biot

News : Créateur de décors, d’affiches, théoricien, réalisateur, producteur et même acteur, Fernand Léger (1991-1955) a eu des rapports importants et méconnus avec le cinéma, depuis qu’il avait découvert les films de Chaplin en 1916. Le premier étage de l’exposition met d’abord en avant deux longs métrages auxquels le peintre et sculpteur a collaboré : La roue (1923) d’Abel Gance, dont l’artiste a conçu l’affiche et le générique ; et L’inhumaine (1924) de Marcel L’Herbier, sommet de l’avant-garde des années 1920, pour une partie des décors et l’affiche. Il ne faut surtout pas manquer la salle qui projette L’ensemble mécanique, une version restaurée (et musicalement inédite) de Ballet mécanique (1924), le court métrage qui marque le sommet de l’art de Fernand Léger au cinéma. Cette œuvre collective qui a aussi impliqué Man Ray, Dudley Murphy et le compositeur Georges Antheil, anime et alterne, avec un montage singulier, objets de la vie quotidienne, figures géométriques, et plans de visage humain. Ce chef-d’œuvre du cinéma expérimental annonce les œuvres underground d’un Andy Warhol.

Photogramme représentant Kiki de Montparnasse filmée avec un vortographe dans Ballet mécanique, de Fernand Léger et Dudley Murphy (1923-1924). Film 35 mm en noir et blanc silencieux. Coréalisation: Dudley Murphy. Collaboration: Man Ray. Musique: Georges Antheil. Photo © Light Cone (Paris) / Bruce Posner © ADAGP, Paris, 2022.

L’ensemble mécanique, créé en 2019 par le musicien autrichien Winfried Ritsch, offre au visiteur une expérience immersive, visuelle et sonore. Et si le musée propose une protection auditive aux oreilles sensibles, on conseillera au visiteur de ne pas l’utiliser, afin de vivre pleinement ce trip artistique et sonore ! Le reste de l’exposition insiste sur d’autres travaux cinématographiques de Fernand Léger, dont Dreams That Money Can Buy (1947), du peintre et cinéaste Hans Richter, auquel ont également participé Marcel Duchamp, Max Ernst ou Alexander Calder. Tableaux, archives, photographies et extraits de films complètent cette exposition de qualité qui se tient au musée national de Biot, dans les Alpes-Maritimes. Ce musée a été construit après la mort de l’artiste, sur le terrain de la propriété familiale. ll mérite vraiment le déplacement !