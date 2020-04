Faites entrer l’accusé revient sur l’affaire Roland Bondonny

News : En Corrèze, des animaux sauvages et des animaux de compagnie sont retrouvés morts, empoisonnés par de mystérieuses boulettes bleues, en fait de la viande imprégnée de carbofuran, un dangereux insecticide alors autorisé en France. La petite commune d’Égletons ne tarde pas à désigner le suspect : Roland Bondonny, 54 ans, négociant en vins, personnalité locale, impliquée dans le conseil municipal et dans l’équipe de rugby de la cité. Seule ombre au tableau : des rivalités avec les chasseurs de la région. Un mobile potentiel, en somme.

Après deux ans d’enquête, Bondonny est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Tulle, en 2003. Il est condamné à deux ans de prison dont une avec sursis pour cruauté envers les animaux. L’accusé fait appel. Un an plus tard, le gendarme Marius Lac qui avait témoigné contre le commerçant est retrouvé mort dans son garage. Il a été assassiné. Rapidement, un certain Alain Bodchon, gérant d’un bar et connaissance de Bondonny, est mis en examen pour le meurtre qu’il avoue en garde à vue. Il dit avoir été le sicaire embauché par le négociant en vins pour tuer Lac. Le lien étant établi, on se dirige vers un procès aux assises. Mais Bondonny échappe définitivement au jugement : il se suicide en prison, en 2005. Bodchon sera jugé douze ans plus tard et condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle. Il a obtenu une liberté conditionnelle en 2015 et porte un bracelet électronique.