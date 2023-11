Faut pas prendre les cons pour des gens T.4 – Emmanuel Reuzé, Jorge Bernstein, Vincent Haudiquet - la chronique BD

Résumé : Ce quatrième tome part de situation du quotidien pour les faire dériver vers l’absurde. Cette salve de gags en une page se penche sur les excès de la connerie humaine, et de notre société.

Critique : Emmanuel Reuzé et ses co-scénaristes nous offrent un nouveau tome de cette série où nos petits travers et aussi nos grosses conneries en prennent pour leurs grades. Les auteurs savent poser une situation quotidienne : l’augmentation du prix de la baguette, les achats panique au supermarché, les emplois fictifs, la religion à l’école, pour pousser le curseur plus loin ou plutôt pour faire un pas de côté et basculer aussitôt dans l’absurde.

On rit de nos défauts poussés à l’excès mais aussi de notre société et de ses problèmes de fonctionnement, eux aussi tirés vers l’absurde. Une belle moisson de gags drôles, dont l’humour ne joue pas uniquement sur le scénario et les répliques fortes, mais aussi sur le dessin.

Effectivement, Emmanuel Reuzé effectue un choix drastique pour le graphisme. Il opte pour un style réaliste mais avec des personnages figés. Parfois immobiles d’une case à l’autre et souvent statiques même dans une case. Les poses figées rappellent des statues qui échangeraient. Mais ces statues sont habillées et déambulent ou plutôt sont posées dans nos décors du quotidien. La composition joue du gaufrier, renvoyant ainsi à l’inertie des personnages.

Les couleurs utilisent le contraste, alternant des personnages aux teintes vives, presque claquantes, au fond plus pâle, ce qui fait ressortir les silhouettes et accentuent encore leur immobilité.

Faut pas prendre les cons pour des gens T.4 nous offre une nouvelle petite kyrielle de gags absurdes autour de nos petits et gros défauts sur un dessin intelligemment statique.