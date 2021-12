Edgar P. Jacobs. Le rêveur d’apocalypses – François Rivière, Philippe Wurm – la chronique BD

Résumé : Baryton qui rêvait de faire carrière dans l’opéra, Edgar P.Jacobs est finalement devenu un maître de la bande dessinée, à laquelle il se consacre d’abord pour gagner sa vie durant l’Occupation. L’infinie curiosité dont fait preuve Jacobs – à la fois passionné d’art antique et intéressé par les technologies modernes – nourrit son imaginaire qu’il retranscrit dans les aventures de Blake et Mortimer, créé pour le journal Tintin. Au-delà de la genèse de son œuvre, cette biographie s’arrête sur la vie sentimentale et professionnelle et la personnalité complexe – à la fois angoissée et joviale – de Jacobs.

À l’heure où sort Le dernier Espadon qui prolonge avec un 28e tome la saga de Blake et Mortimer, François Rivière et Philippe Wurm consacrent une biographie en bande dessinée à son créateur, Edgar Jacobs. L’écrivain François Rivière est un fin connaisseur de la vie et de l’œuvre de Jacobs : il est notamment l’auteur d’une biographie Edgar P. Jacobs

Un pacte avec Blake et Mortimer – co-écrite avec Benoît Mouchart – de l’autre maître de la ligne claire, qui a bénéficié cette année d’une réédition aux Impressions Nouvelles. Héritier de la ligne claire, le dessinateur Philippe Wurm s’inscrit sans peine dans les pas du maître et s’attache à reproduire avec une grande fidélité les décors de Bruxelles et de sa banlieue qui constituent le cadre de la vie de Jacobs. Comme en témoigne la couverture, Philippe Wurm représente également les mondes intérieurs de Jacobs que l’on retrouve dans Blake et Mortimer, une œuvre pionnière dans le domaine de la bande dessinée de science-fiction.

François Rivière, Philippe Wurm / Éditions Glénat

On découvre dans cette biographie dessinée les multiples facette du dessinateur, à la fois homme angoissé et bon vivant, un baryton qui rêvait de faire carrière à l’opéra et qui s’est lancé à près de quarante ans dans la bande dessinée. L’album s’arrête sur les relations complexes que Jacobs entretient avec Hergé, dont il a été un assistant indispensable pour la réalisation des Aventures de Tintin entre le milieu des années 40 et les années 50, ainsi qu’avec Raymond Leblanc, fondateur du journal Tintin brossé en patron exigeant. François Rivière retrace également la vie sentimentale mouvementée du dessinateur, qui épouse la chanteuse d’opérette Léonie qu’il quitte pour vivre avec Jeanne Quittelier, avec qui il entretient une relation très touchante.

La mise en scène du contexte de la réalisation des aventures de Blake et Mortimer constitue l’une des grandes forces de l’album. Les chefs-d’œuvres de Jacobs – le cycle de L’Espadon, S.O.S Météores, Le piège diabolique – sont souvent nés dans la douleur. Le récit révèle le travail très précis de documentation que réalise Edgar Jacobs pour nourrir le scénario et les dessins de Blake et Mortimer ainsi que le rôle de l’ombre du peintre et journaliste Jacques van Melkebeke, un homme de grande culture qui s’est compromis durant l’occupation.

François Rivière, Philippe Wurm / Éditions Glénat

Cette biographie de Jacobs est un bel hommage à l’une des grandes figures de la bande dessinée franco-belge, qui devrait ravir les nombreux amateurs de Blake et Mortimer.