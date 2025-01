Faut pas prendre les cons pour des gens T.5 – Emmanuel Reuzé, Jorge Bernstein, Vincent Haudiquet - la chronique BD

Résumé : Emmanuel Reuzé continue à écrire ses histoires avec Jorge Bernstein et Vincent Haudiguet. Par contre, il officie toujours en solo pour les dessins. Pour les couleurs, il bénéficie de l’aide de Joran Tréguier. La fine équipe nous sert une salve d’histoire souvent drôles, parfois prévisibles.

Critique : Maurice arrive à l’âge de la retraite, et profite de son pot de départ. L’image est reproduite sur plusieurs cases car l’âge de départ à la retraite est sans cesse décalé, et Maurice espère à chaque fois que c’est la bonne, jusqu’à la chute… Un couple surpris en plein bonheur est verbalisé, car le bonheur a été privatisé... Un mendiant utilise des techniques marketing pour augmenter les dons qu’il reçoit… Autant de situations typiques explorées et poussées à l’extrême pour nous faire rire. Certains des gags durent plus d’une planche et on assiste aussi à des changements de décors, au lieu de rester dans une unité de lieu. L’astuce consiste aussi à faire revenir des situations dans des histoires ultérieures afin de les pousser encore plus loin, générant ainsi un nouveau gag, jusqu’à la chute du cycle final. Certaines des chutes se révèlent un peu prévisibles, mais la majorité vous réserveront quelques bonnes surprises.

© Emmanuel Reuzé, Jorge Bernstein, Vincent Haudiquet / Fluide Glacial

Emmanuel Reuzé continue avec les mêmes choix graphiques : personnages réalistes et figés, couleurs contrastées et souvent l’emploi du gaufrier. Mais les changements de décor font ressortir encore plus l’aspect immobile des personnages et à nos yeux, certains gags pâtissent du manque de réaction des visages, éternellement fixés dans la même expression.

Ces variations de décors dans une histoire nous évoque aussi le roman photo, avec ces humains souvent figés dans leur marche ou leur pose. Un travail fin est apporté aux textures qui imprègnent les cases, devenant parfois presque invisibles, mais créant une densité dans l’image que l’on ressent plus qu’on ne la perçoit. Cet ajout de textures va dans le sens des couleurs contrastées pour les personnages, les faisant ressortir sur le décor. Le gaufrier est souvent rompu par un dessin prenant l’espace de deux ou quatre cases cases, brisant ainsi la routine de lecture que pouvait imposer ce format, et facilitant les changements de décors.

Faut pas prendre les cons pour des gens T.5 continue sur la lancée des premiers tomes en poussant un peu plus loin le cynisme, l’humour et la mise en scène de ces histoires.