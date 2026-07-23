Fêlures - la chronique du spectacle

Le 23 juillet 2026
Une des grandes révélations du Festival off d’Avignon 2026 !
- Acteurs : Anthony Dubos, Armand Liotti, Chirine Boussaha, Kilani Diab, Sonia Labadi
- Durée : 1h20mn
- Auteur : Anthony Dubos
- Metteur en scène : Anthony Dubos
- Genre : Comédie
- Salle de Théâtre : Théâtre Actuel
- Plus d'informations : Le site du Festival Off d’Avignon
- Festival : Festival d’Avignon 2026
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Véronique Moreau est riche. Très riche. Mais elle a surtout la maladie Alzheimer. Et autour d’elle, certains y voient une opportunité. Gabriel, son petit-fils, remplace ses tableaux par des copies pour vendre les originaux à prix d’or. Ambre et Jade, deux sœurs surendettées, décident de la kidnapper pour payer leur loyer. Noah et Ali, deux bras cassés, projettent de lui voler un tableau mais en simulant un cambriolage afin que personne ne remonte jusqu’à eux. Trois plans. Trois équipes. Une seule cible. Le problème ? Ils ont tous choisi la même nuit. Rien ne se passera alors comme prévu.
Critique : Fêlures est une œuvre très maîtrisée, menée avec virtuosité par une jeune équipe aux talents multiples ! Anthony Dubos frappe fort et s’impose dans le monde du spectacle en signant sa première pièce avec rigueur et précision, sans pour autant annuler ce brin de folie si nécessaire aux grandes comédies. Beaucoup d’habileté avec ce mélange de théâtre et de cinéma qui permet de donner encore plus d’espace, d’ampleur et de dynamisme. Un art de la rupture comique aussi bien dans l’écriture que dans le jeu et la gestuelle.
L’histoire, pour ne pas dire le scénario, est très construit. Les personnages sont particulièrement bien campés : Noah (Anthony Dubos), le jeune vieillot, qui dénote par ses attitudes et son langage à l’ancienne, forme un formidable duo avec Ali (Armand Liotti), prêt à tout pour gagner de l’argent et s’en sortir. En parallèle, Ambre et Jade (Chirine Boussaha et Sonia Labadi) sont un couple de sœurs comme un effet miroir au duo de gars : l’un.e a de bons sentiments mais se fait embarquer par l’autre, pétri.e de la rage de renverser le destin pendant que Gabriel (Kilani Diab) essaye de survivre dans un milieu aisé dont il est en plein décalage.
La scénographie est assurée par l’inventivité de Kilian Cailliez (également assistant à la mise en scène) pour fluidifier efficacement les changements de scènes, contribuant ainsi à un rythme soutenu parsemé de flash-back. Le public est incité à reconstituer lui-même le fil des évènements.
Anthony Dubos restera comme l’une des grandes révélations du Festival off d’Avignon 2026 ! On a hâte de le suivre dans un parcours artistique plein de promesses !
Jusqu’au 25 juillet 2026 à 21h35 au Festival Off d’Avignon : Théâtre Actuel
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.