Fêlures - la chronique du spectacle

Résumé : Véronique Moreau est riche. Très riche. Mais elle a surtout la maladie Alzheimer. Et autour d’elle, certains y voient une opportunité. Gabriel, son petit-fils, remplace ses tableaux par des copies pour vendre les originaux à prix d’or. Ambre et Jade, deux sœurs surendettées, décident de la kidnapper pour payer leur loyer. Noah et Ali, deux bras cassés, projettent de lui voler un tableau mais en simulant un cambriolage afin que personne ne remonte jusqu’à eux. Trois plans. Trois équipes. Une seule cible. Le problème ? Ils ont tous choisi la même nuit. Rien ne se passera alors comme prévu.

Critique : Fêlures est une œuvre très maîtrisée, menée avec virtuosité par une jeune équipe aux talents multiples ! Anthony Dubos frappe fort et s’impose dans le monde du spectacle en signant sa première pièce avec rigueur et précision, sans pour autant annuler ce brin de folie si nécessaire aux grandes comédies. Beaucoup d’habileté avec ce mélange de théâtre et de cinéma qui permet de donner encore plus d’espace, d’ampleur et de dynamisme. Un art de la rupture comique aussi bien dans l’écriture que dans le jeu et la gestuelle.

L’histoire, pour ne pas dire le scénario, est très construit. Les personnages sont particulièrement bien campés : Noah (Anthony Dubos), le jeune vieillot, qui dénote par ses attitudes et son langage à l’ancienne, forme un formidable duo avec Ali (Armand Liotti), prêt à tout pour gagner de l’argent et s’en sortir. En parallèle, Ambre et Jade (Chirine Boussaha et Sonia Labadi) sont un couple de sœurs comme un effet miroir au duo de gars : l’un.e a de bons sentiments mais se fait embarquer par l’autre, pétri.e de la rage de renverser le destin pendant que Gabriel (Kilani Diab) essaye de survivre dans un milieu aisé dont il est en plein décalage.

La scénographie est assurée par l’inventivité de Kilian Cailliez (également assistant à la mise en scène) pour fluidifier efficacement les changements de scènes, contribuant ainsi à un rythme soutenu parsemé de flash-back. Le public est incité à reconstituer lui-même le fil des évènements.

Anthony Dubos restera comme l’une des grandes révélations du Festival off d’Avignon 2026 ! On a hâte de le suivre dans un parcours artistique plein de promesses !