Fils de - Carlos Abascal Peiró - critique

Résumé : Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier Ministre. Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux, est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin d’accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique…et son fils. Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis. Il a 24h pour sauver sa carrière, son couple et si possible l’avenir de la France !

Critique : Il y a des films qui tombent à point sur les écrans. Curieusement, Fils de raconte les doutes d’un président de la République qui, à l’issue de son élection, s’apprête à nommer une Première ministre, alors que la France, en septembre 2025 (date de sortie du long métrage) connaît une période incertaine en matière gouvernementale... Les appétits de carrière sont nombreux, et parfois les histoires personnelles et politiques des prétendants ne facilitent pas leur nomination. Et c’est là que le jeune Nino, fils d’un sénateur, est missionné pour mobiliser son père qui apparaît comme le seul élu capable d’endosser la périlleuse fonction.

Fils de est une comédie politique qui assume parfaitement la critique des élites. L’ironie est permanente dans la présentation de ce microcosme bourgeois et bien-pensant se préoccupant plus de son destin personnel que de celui du peuple. Les rivalités entre hommes et femmes de pouvoir constituent le terreau de cette histoire où tous les mensonges, toutes les manipulations sont convoqués pour permettre à quelques-uns d’accéder aux plus hautes fonctions de l’État. En ce sens, l’idée est très bonne, et on pense immanquablement à la comédie de Bertrand Tavernier Quai d’Orsay qui décrivait avec jubilation les excès du ministre des Affaires étrangères. Sauf que Carlos Abascal Peiró n’est pas Tavernier, et que le film n’a ni la légèreté, ni la maîtrise de l’œuvre de 2013.

Une fois l’idée présentée, Fils de apparaît comme un film boiteux, confus, et assez fatigant. Il faut dire qu’on ne comprend pas grand-chose à cette histoire d’attentat aux œufs qui explosent dans un four à micro-ondes, et à la succession de manœuvres qui n’ont qu’un seul but, celui de hisser à Matignon cet insipide personnage de Lionel Perrin. Carlos Abascal Peiró convoque dans son récit une belle palette d’acteurs, allant de Karin Viard, à Jean Chevalier ne passant par François Cluzet et Alex Lutz. Chacun y va à grands pas, en n’hésitant pas à grossir les traits de son personnage. Le problème réside alors dans un scénario confus, caricatural, que les comédiens ne parviennent pas à rendre crédible, ni vraisemblable.

Le long-métrage ne fonctionne pas. Certes, il dégage beaucoup d’énergie, de rythme. Mais les efforts de la mise en scène qui se doublent d’effets visuels, de ralentis très emphatiques, ne parviennent pas à combler un récit qui tourne à vide. La caricature des personnages et des situations, d’une grande théâtralité, confine le propos dans une vacuité intellectuelle où les politiques apparaissent comme des animaux ternes et sans odeur. On est prêt à imaginer que l’univers politique n’est pas toujours à la hauteur des aspirations de ceux qui les élisent, mais un peu de nuance n’aurait pas été de trop. Les médias sont présentés aussi de manière assez grotesque, en écho à la représentation baroque du monde secret des élites, de surcroît parisiennes.

Fils de s’annonce comme une comédie. Pourtant, le rire est rare, du fait d’une écriture inégale et confuse. Au lieu de s’abandonner au divertissement, le spectateur se perd dans la recherche d’un fil narratif cohérent. Même les acteurs semblent s’ennuyer, comme s’ils étaient enfermés dans les tics de leur personnage sans pouvoir en sortir. Karin Viard fait du Karin Viard, à renforts de cris, d’agitations et de grossièretés. François Cluzet est transparent dans le rôle de ce sénateur appelé à devenir ministre. Seul Jean Chevalier parvient à sortir son épingle du jeu dans la peau de ce jeune assistant parlementaire, dévoré par l’ambition et l’amour. Mais hélas, ce n’est pas suffisant pour tenir l’attention du spectateur dans un spectacle d’une durée excessive.