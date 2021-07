Fiston - le test DVD

Résumé : Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une obsession : séduire Sandra Valenti, la plus jolie fille d’Aix-en-Provence et, à ses yeux, la plus jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui faut un plan infaillible pour pouvoir enfin l’aborder. Il décide de s’adjoindre les services d’Antoine Chamoine, qui presque vingt ans auparavant, a séduit Monica, la mère de Sandra.

Le film : Avec près de 2 millions d’entrées récoltées au printemps, le long de Pascal Bourdiaux peut se targuer d’avoir connu un bien joli parcours au box-office français. Il faut dire qu’avec un casting qui rassemble deux des têtes d’affiche les plus en vue de la comédie hexagonale, cette bonne moisson est loin d’être usurpée. Et pour en revenir au duo formé par Franck Dubosc et Kev Adams (clamons-le haut et fort : la paire fonctionne à merveille !), la relation qu’ils entretiennent dans Fiston parvient à allier tendresse, humour et émotion avec justesse, tout en prenant bien soin d’éviter de virer à la potacherie lourdingue (Adams est dans la lignée de Soda et Dubosc s’écarte judicieusement du perso de Patrick Chirac dans Camping pour ne pas en faire des tonnes). Une histoire d’initiation amoureuse emprunte de quelques beaux moments de nostalgie qui devrait se charger de redonner le sourire et en rafraîchir plus d’un en cette période estivale. En DVD depuis le 12 juillet 2014 chez l’éditeur M6 Vidéo.

Une édition DVD qui s’en tire plutôt bien grâce à la présence de quelques bonus sympathiques et des atouts techniques assez convaincants pour le support.

L’éditeur nous gratifie de quelques bonus sympathiques. D’une part, un making-of de 22 minutes qui s’avère attachant car il permet de nous exposer quelques anecdotes de tournage en compagnie du réalisateur et des acteurs. Enfin, deux interviews séparées de Kev Adams et Franck Dubosc (environ une dizaine de minutes chacune) permettent d’avoir un ressenti plus approfondi sur leur rôle ainsi que sur les personnages qu’ils interprètent. Attention car quelques spoilers sont contenus dans ce module, à découvrir donc exclusivement après avoir vu le film. Notons que la traditionnelle bande-annonce est également présente.

La copie rend un bel hommage à une photographie très agréable et le plus souvent lumineuse. Les contrastes sont irréprochables et les noirs suffisamment profonds. Les textures fines et le grain précis s’accordent parfaitement à une colorimétrie le plus souvent chaleureuse.

Les pistes sonores Dolby Digital 5.1 et 2.0 permettent d’appréhender au mieux les dialogues, ce qui assure un véritable confort de visionnage. Le Dolby Digital 5.1 aurait mérité d’être un peu plus travaillé en terme de spatialisation. L’ambiance sonore est en effet peu développée, comme dans la plupart des comédies où l’intérêt est davantage frontal.