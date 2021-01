Fleur de tonnerre - Jean-Luc Cornette, Jürg - chronique BD

Résumé : Née dans la campagne bretonne au début du XIXe siècle, Hélène Jégado connaît dès son enfance une vie rude. Elle apprend très tôt à identifier la belladone, cette plante toxique qu’elle va utiliser en cuisine. Elle élargira ensuite la gamme de ses poisons en recourant à l’arsenic. Au fil de ses déplacements et de ses lieux de vie, elle assassine plusieurs dizaines de personnes, membres de sa famille, employeurs ou inconnus croisés ici ou là.

Jean-Luc Cornette et Jürg signent une œuvre sombre non dénuée d’un humour noir, voire décalé. Ils décrivent avec précision et malice les talents précoces d’Hélène Jégado pour l’empoisonnement, comme son mélange d’acharnement et de détachement dans la pratique de celui-ci.

Jean-Luc Cornette, Jürg / Futuropolis

Ils s’intéressent également aux us et coutumes d’une Bretagne imprégnée de croyances et de superstitions dans laquelle Jégado se voit comme une incarnation de l’Ankou, cette personnification de la mort. Ce terreau offre des situations cocasses et poétiques parfois accentuées par Jürg qui n’hésite pas à enrichir son dessin - qui combine souplesse et raideur - d’éléments le tirant vers la caricature. À la répétition des assassinats commis par la belle Hélène répond celle de la présence des marchands de perruques, duo comique semblant issu d’un récit burlesque.

Jean-Luc Cornette, Jürg / Futuropolis

Bande dessinée plus surprenante qu’il n’y paraît au premier abord, Fleur de tonnerre est dans la droite lignée des autres œuvres de Jean-Luc Cornette, auteur de nombreuses pépites singulières et attachantes.