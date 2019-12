Frida Kahlo - La chronique BD

1937. La Norvège ne pouvant plus offrir l’asile à Léon Trotski, il trouve refuge au Mexique où il est accueilli par Frida Kahlo et Diego Rivera.

Résumé : 1937. La Norvège ne pouvant plus offrir l’asile à Léon Trotski, celui-ci et son épouse trouvent refuge au Mexique où ils sont accueillis par Frida Kahlo et Diego Rivera, son mari. S’il s’agit d’abord de protéger cet important homme politique, il est très vite question de séduction, de jeux amoureux et d’appétit sexuel. Tout cela n’empêche nullement de parler politique, de réaliser des peintures, de voyager et d’avoir une vision du monde tel qu’il est et tel qu’il devrait être.

Comme souvent dans les scénarios de Jean-Luc Cornette, un détail - ici, une histoire de harengs - permet de plonger dans un récit riche et complexe, fortement lié au quotidien et porteur de questions de fond. Une autre des grandes qualités de Cornette est présente : sa manière si particulière d’entremêler légèreté et gravité, sentiments du moment et aspirations profondes. Jean-Luc Cornette, Flore Baltazar / Delcourt Ici, quatre années de la vie de Frida Kahlo sont abordées dans leur splendeur comme par les tourments qu’elles contiennent, de la joie aux drames… Mais sont surtout examinés de près et mis en avant sa relation avec Diego Rivera et ce qui découle de la présence de Léon Trotski. Jean-Luc Cornette, Flore Baltazar / Delcourt Le dessin sensible et dynamique de Flore Balthazar apporte une certaine fragilité aux personnages et aux situations souvent compliquées, voire chaotiques qu’ils vivent. Quant à la variété de ses couleurs, elle rend bien compte de l’univers luxuriant de Frida Kahlo. Jean-Luc Cornette et Flore Balthazar signent ainsi un bel album biographique, dense, souvent drôle et finalement touchant.

