Fleurs au crayon de couleur – Sun-Kyong Clifford - chronique livre

Résumé : « Fleurs au crayon de couleur » initie au dessin réaliste de fleurs avec le crayon de couleur. En commençant par le matériel, l’autrice propose ensuite plusieurs exercices d’utilisation du crayon et finalement, vingt projets à réaliser à partir d’une esquisse.

Critique : Avec ce manuel, Sun-Kyong Clifford nous dévoile la pratique du crayon de couleur. Spécialisée dans le domaine des fleurs, l’autrice nous montre comment représenter pétales, tiges et feuilles d’après photo ou modèle.

Pour démarrer, elle donne quelques conseils concernant le matériel et surtout présente une galerie d’exercices permettant d’apprendre à manier le crayon de couleur et de comprendre comment il fonctionne : finesse, épaisseur, densité, mélange…

Les projets partent d’une esquisse de fleur, que l’on peut décalquer ou recopier sur papier libre. Puis, en quatre étapes, Sun-Kyong Clifford explique comment arriver au dessin final, ou du moins s’en rapprocher pour les débutants.

Pour vous aider, des QR codes (aussi disponibles pour visualiser la pratique des exercices) sont fournis avec chaque projet afin d’accéder à des vidéos montrant la main de l’artiste à l’œuvre. Elles sont en accéléré, mais on peut les stopper et revenir en arrière pour mieux comprendre le geste.

Mais il faut reconnaître que ces tutoriels apportent plus quand on les regarde sur un écran d’ordinateur que sur celui d’un smartphone. La taille permet de mieux cerner le travail de Sun-Kyong Clifford et la tête de lecture offre un meilleur contrôle de "stop and play".

Copyright 2024 Sun-Kyong An / Copyright 2026 Pyramyd éditions

Le livre se termine avec d’autres dessins de l’autrice, permettant de découvrir des créations hyperréalistes et d’une précision renversante. Lorsqu’on débute, on est bien loin de ce niveau et il ne faut pas s’inquiéter pour autant. Cet ouvrage n’est pas destiné à faire de vous un grand maître du crayon de couleur : il est là pour vous aider à tester une technique, à essayer, à vous tromper, à progresser et à vous faire plaisir en dessinant. Les personnes disposant d’un bon niveau pourront trouver dans les méthodes utilisées un complément à leurs connaissances.

Fleurs au crayon de couleur permet d’apprendre le dessin réaliste de fleurs, sans autre prétention que de s’épanouir dans la pratique de l’art du crayon de couleur.