France, une histoire d’amour - Yann Arthus-Bertrand, Michael Pitiot - critique

Résumé : Après avoir exploré la planète, Yann Arthus-Bertrand part à la rencontre des Français pour les photographier. Ces rencontres permettent de révéler des paroles sincères dessinant des portraits d’hommes et de femmes pour qui fraternité rime plus que jamais avec égalité. Ce road movie, authentique et sans filtre, est une invitation à la curiosité mais surtout au vivre-ensemble.

Critique : À l’heure où oppositions et troubles, savamment orchestrés par nos chers hommes et femmes politiques, ne cessent de facturer le pays, Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot font le choix de nous présenter une France chaleureuse et solidaire.

Photographe, réalisateur, militant, Yann Arthus-Bertrand est connu pour ses nombreux reportages en faveur de la nature. Ses photos sont exposées dans le monde entier. En 1999, son livre la Terre vue du ciel se vend à plus de trois millions d’exemplaires et fait même l’objet d’un film. Sa rencontre, en 2010, avec le réalisateur Michael Pitiot, lui aussi rompu aux voyages destinés à rendre compte de l’état de la Terre, aboutit à la réalisation d’un premier long-métrage documentaire Planète Océan, suivi de plusieurs autres. Après ces lointaines aventures, tel Ulysse qui fit un beau voyage, nos baroudeurs ressentent l’envie de retourner, pleins d’usage et de raison, vivre au contact de leurs concitoyens, le reste de leur âge. Pour retrouver au plus prés l’âme de ce pays qu’il aime, Yann Arthus-Bertrand décide de se mettre en quête d’une France qui conjugue toujours liberté avec égalité, égalité avec fraternité. Et pour cela, quoi de mieux que de partir à la rencontre de ses habitants dans leur diversité, leurs contradictions, engagements, désirs.

Copyright Hope Production

Sans la moindre once d’afféterie, une multitude de scènes montrent les petites actions de ceux qui, sans faire de bruit, veulent encore croire à l’entraide et en la capacité d’un monde meilleur. Ici, Brigitte Lips dite Mamy Charge offre un verre d’eau et l’occasion de recharger leur téléphone aux migrants qui croisent sa route. Des actes qui lui valent le mépris de sa voisine mais elle s’en moque. Un peu plus loin, Cédric Herrou, agriculteur français souvent condamné pour son aide aux étrangers, s’insurge contre la création, au pays des droits de l’Homme, du délit de solidarité. Thierry Cotillard, chef d’entreprise Intermarché, insiste sur l’importance de la solidarité alimentaire auprès des plus précaires, et encore tant d’autres qui luttent contre l’isolement des communautés ou portent l’espoir d’un avenir meilleur.

Copyright Hope Production

Michael occupe le poste de chauffeur, puis de cinéaste aussi doué à saisir l’émotion de l’éleveur désemparé face au départ de ses bêtes pour l’abattoir que la beauté sereine des campagnes traversées. Yann, le sourire aux lèvres et la moustache conquérante, s’octroie le rôle principal. Il écoute, interroge, juge au risque de se faire rabrouer mais, beau joueur, repart de plus belle. Et puis vient le temps de tirer le portrait de toutes ces catégories sociales rencontrées (les jeunes et les moins jeunes, les désabusés et les battants, les sages et les exaltés) et de tous ces métiers essentiels (le boulanger avec sa baguette, le charcutier avec son cochon) pour créer un album de famille où tout le monde sera traité sur un même pied d’égalité, sans complaisance mais avec amour et bienveillance.

Dommage que le discours consacré à l’écologie pure et dure ne nous épargne ni les poncifs habituels, ni les excès qui en découlent, alourdissant un récit jusque là enlevé.

De ce documentaire, on retiendra essentiellement l’humanité et l’enthousiasme qui s’en dégagent, véritable bouffée d’oxygène dans la sinistrose ambiante.