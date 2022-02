François et moi - Louise Phaneuf - critique du livre

Résumé : Claudine, jeune journaliste à la revue Savoirs humains n’a pas rencontré d’hommes depuis cinq ans. Elle a été mariée à Charles quand elle était encore étudiante et avait eu une petite Rosalie, qui malheureusement succomba à une malformation cardiaque à l’âge de trois mois. Seule depuis des années, elle décide de quitter le centre-ville trop bruyant et déménage dans un quartier résidentiel arboré. Mais, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que dans l’appartement du dessous vit François Grant, un grand écrivain, philosophe et médecin qu’elle apprécie grandement.

Critique : Louise Phaneuf raconte à la première personne du singulier, avec des mots très simples, l’histoire d’amour naissante entre François et Claudine. Les vingt-huit chapitres sont très brefs et alternent les points de vue des deux personnages principaux. A chaque fois, la structure est la même : un chapitre dans lequel Claudine nous exprime ce qu’elle ressent sur deux ou trois pages, puis un autre où François nous dévoile ses sentiments. Deux regards et une même histoire. Le lecteur a très peu d’éléments de contexte et s’y perd un peu. Un moment, on parle de Québec, on sait que Claudine est née en 1985 (plutôt curieux, au vu des prénoms qui pourraient laisser penser que l’action se déroule dans les années 1970).

Le roman est plutôt dur, car on y aborde la perte d’enfants, un drame douloureux et souvent insurmontable pour les parents. La reconstruction est difficile et lente, voire impossible. Mais très vite, le lecteur revient à la problématique : François et Claudine vont-ils tomber amoureux et vivre ensemble ? Car le livre aborde avant tout la réciprocité des sentiments, la différence d’âge. Peut-on aimer une personne qui a seize ans d’écart avec nous ? Malheureusement, les réponses apportées sont plutôt décevantes.

On l’aura compris : sans vouloir être désobligeant, il ne s’agit pas de grande littérature. Les phrases sont courtes et sans saveur, les rebondissements finalement très prévisibles. Quelques scènes érotiques très descriptives ne parviennent pas à rehausser le ton. On a le sentiment d’un premier livre écrit pour de jeunes lecteurs, mais aussi d’un roman autobiographique d’abord destiné à panser ses blessures.