Ana et l’entremonde T.1 - Marc Dubuisson, Cy - la chronique BD

Résumé : 1492, port de Las Palmas dans les îles Canaries. Ana et Domingo chargent des navires pour le compte d’un homme qui les a recueillis, les héberge et les nourrit. Plusieurs imprévus les conduisent dans la cale du Santa Maria et le bateau repart avant qu’ils n’aient pu en descendre. Voilà les deux jeunes orphelins embarqués parmi l’expédition de Christophe Colomb. Mais cet événement extraordinaire n’est rien à côté de ce qui les attend…

Critique : Avec ce premier d’une série de quatre tomes, Marc Dubuisson et Cy sortent des univers et tons qu’ils ont développés jusqu’ici, soit respectivement un humour décalé et absurde et une chronique sociale intimiste. Ils élaborent une aventure haute en couleur et riche en rebondissements qui débute comme un récit de voyage historique avant de se muer en fantasy, les dimensions sociales et initiatiques étant essentielles du début à la fin. Il est notamment question de la place des jeunes et des femmes au sein d’organisations particulièrement masculines (la marine, la piraterie), de l’ouverture à l’altérité et du respect de celle-ci.

Lorsque le récit se transforme, l’apparition d’une cité de fantasy fait craindre l’arrivée des clichés du genre. Il n’en est rien, la singularité conservant le dessus, notamment par l’apparition de personnages surprenants et forts.

Le dessin de Cy révèle ici un cousinage avec celui de Julien Neel, mais l’autrice conserve toute la pertinence de son trait. Celui-ci est éclairé par de splendides couleurs aqueuses qui privilégient les bleus, violets et orangés.

Ce premier tome, vif et inventif, aéré et intense, ludique et prêtant à réfléchir, procure le désir de retourner au plus vite dans cet univers.