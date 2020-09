Freak Parade - Joëlle Jolivet, Fabrice Colin - chronique BD

0 personne

Résumé : Harry Monroe vit une enfance triste et douloureuse à Williamsburg dans le Kentucky entouré d’une mère maltraitante et d’un père silencieux. Tous les mois, il rejoint son oncle à Louisville et l’accompagne au cinéma. Il y découvre un monde qui le fascine et qui lui permet, durant quelques heures, de rêver et de s’évader de son quotidien familial. À la mort de sa mère, il part pour Los Angeles avec le désir de vivre et d’écrire pour le cinéma. Sans expérience, il est pourtant recruté comme quatrième assistant sur le tournage de Freaks, le prochain film de Tod Browning. Il fait la connaissance des acteurs et actrices, tombe amoureux de l’une d’elle, et pénètre l’envers du décor hollywoodien qui se révèle bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Joëlle Jolivet et Fabrice Colin situent leur intrigue au cœur du tournage de Freaks, sorti en 1932. Dans le but de rivaliser avec les films produits à l’époque par Universal, la MGM demande à Tod Browning de réaliser ce film, adapté d’une nouvelle de Tod Robbins, Spurs. Sensible à l’univers du cirque, son casting se compose d’hommes et de femmes artistes, présentant des malformations physiques perçues comme des "monstruosités". En les mettant en lumière, il rend ainsi un hommage à une minorité exclue et marginalisée. Présenté à un public-test, le film effraie et doit donc être remonté et écourté. À sa sortie, il subit un échec public et critique important, provoquant un scandale qui met fin à la carrière de Tod Browning. Freaks sera réhabilité des années plus tard, considéré aujourd’hui comme un classique de l’histoire du cinéma. Joëlle Jolivet, Fabrice Colin / Denoël Graphic Joëlle Jolivet, grande illustratrice jeunesse, signe avec talent sa première bande dessinée. Elle dessine l’évolution psychologique de Harry, rendant compte aussi bien de ses angoisses que de l’atmosphère qui règne sur le tournage. Son trait noir accentue l’expressivité des personnages tandis que les couleurs choisies de manière pertinente se déclinent en fonction des ambiances. Joëlle Jolivet, Fabrice Colin / Denoël Graphic Comme le film, la bande dessinée porte une réflexion passionnante sur l’univers des Freaks. Le récit invite le lecteur ou la lectrice à s’interroger sur l’altérité, l’identité de ce qui ne nous ressemble pas, questionnant ainsi la frontière entre "normalité" et "monstruosité". La différence physique des personnages ne les rend pas moins humains. Harry Monroe, lui-même handicapé, et dont la fonction l’amène à côtoyer l’ensemble des équipes, se demande à quel groupe il appartient. Qui sont les véritables monstres ?

144 pages - 23 €

