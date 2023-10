Geist Maschine – Lorenzo Ceccotti – la chronique BD

Résumé : L’humanité a difficilement survécu à une apocalypse, le « Multidark », qui a frappé l’ensemble de la planète. Depuis ce phénomène, la plupart des êtres humains sont frappés par un étrange virus, le Malmundo, qui provoque d’inquiétantes mutations. Il se dit toutefois parmi les survivants en bonne santé qu’il existe une ville préservée, Utan, située au-delà de l’immense forêt qui abrite aussi bien les hommes que les loups. Car avec le déclin de l’humanité, la nature a repris ses droits… C’est dans cet univers dangereux que survivent deux frères, Len et Sol, bientôt aidés par Aiden, un adolescent débrouillard mais taciturne. Tous les trois, ils recréent une sorte de cellule familiale. Leur quotidien est toutefois rapidement perturbé lorsqu’ils s’installent dans une étrange et colossale structure métallique abandonnée, qui cache bien des secrets….

Critique :Récit ambitieux et graphiquement séduisant avec ses paysages foisonnants et une belle mise en couleurs, Geist Maschine synthétise l’influence du manga – dans le design des personnages et la prépondérance de l’action – et de la bande dessinée européenne pour concevoir une intrigue haletante. Lorenzo Ceccotti, plus connu sous le pseudonyme LRNZ, ne ménage pas son lecteur : dès les premières planches, les deux jeunes héros sont confrontés au traumatisme de la perte de leurs parents, déchiquetés par une horde de loups. Dans cet environnement hostile, les deux enfants s’accrochent au rêve de rejoindre Utan. Mais la ville existe-elle vraiment ? Et si oui, est-elle cette terre accueillante qu’ils s’imaginent ?

Geist Maschine s’appuie sur un background complexe, que l’on saisit progressivement au fil de la lecture. Le récit intègre, de façon parfois un peu obscure, des références à l’apocalypse qui a frappé l’humanité et au reste de la civilisation humaine. C’est ainsi que l’on découvre le rôle des immenses machines, visiblement dotées d’un pouvoir colossal de destruction, qui donnent à la série son titre. L’arrivée dans le récit d’Eirene, une jeune fille issue de cette civilisation humaine maintenue, bouleverse le quotidien des trois principaux personnages.

Mais l’essentiel du récit est tourné vers l’action. Sur ce plan, Geist Maschine est une belle réussite : les planches sont dynamiques et spectaculaires, et on saute rapidement d’une situation à une autre. Le découpage vise à rendre la lecture rapide. Revers de la médaille, les personnages ne possèdent pas – encore ? – une psychologie très fouillées qui les rendrait davantage attachants.

Fort de son graphisme et d’un sens aigu de la mise en scène, Lorenzo Ceccotti offre avec ce premier volume Geist Maschine un récit emballant, en dépit de quelques défauts. Prévue en trois volumes, la série mérite l’attention des amateurs de récits post-apocalyptique.