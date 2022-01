Mezkal - Kevan Stevens, Jef - la chronique BD

Résumé : Vananka , à la mort de sa mère, sait qu’il n’a plus rien qui le retient aux États-Unis. Alors, le jeune homme part avec sa guitare sur les traces de son père, qui l’a abandonné enfant pour vivre au Mexique. Sa quête le conduira à suivre rêve, destinée et cauchemar, tout à la fois.

D’entrée, il y a une séduction qui s’opère avec Mezkal. On se sent replongé dans un Juan Solo de Jodorowsky, on voyage dans un far west moderne, où le sérieux d’un Sicario s’arrêterait lorsque paraissent les gueules rectangulaires des gangs de motards qu’un One Piece ne pourrait pas renier. L’histoire est un détail, le but un bonus, seul la péripétie compte pour ce héros qui fait des rencontres. Rarement adjuvant, à l’exception d’un garçon aveugle et d’un vieux shaman, souvent opposant, mais aussi traîtres mêlant les deux, comme cette indienne charismatique et possédée, ou ce nain agent de la CIA, les personnages foisonnement et fonctionnent, même lorsqu’ils sont poussés jusqu’à la caricature. Il y a une liberté qui se dégage de cette trame, où le héros Vananka va revivre tel un Spike Spiegel (de l’anime bien entendu), pour se refaire tuer aussi sec, poussant une vengeance inachevée et inutile face à la misère de la réalité et à celle abstraite des rêves.

Kevan Stevens, Jef / Soleil

Côté dessin, Jef a fait des merveilles, et l’on se croirait en quelques pages revenu au temps d’un Moebius, avec toutes sortes de couleurs chatoyantes et visages difformes. Le prologue avait cet effet là, puis viennent quelques pages grises, sur une situation initiale banale, marquée par un éclair de violence à l’encontre d’un huissier, qui va donner le ton de l’album : il y aura du grabuge, des corps découpés, décapités, une double page érotique frappante, du sang mais peu de larmes dans cette aventure plutôt déjantée. De road trip misérable, le récit plonge dans la guerre des cartels dans un Mexique soumis à la brutalité. Le final est aussi assez anecdotique, tant l’ensemble a fait une forte impression.

Ce n’est pas un hasard si cet album porte un nom et un caractère de boisson puissante et exotique, tant le côté hallucinogène s’invite au cœur d’un thriller qui flirt avec le roman graphique.