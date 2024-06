Gen War Level 1 et Level 2 – Mo/CDM - la chronique BD

Résumé : Ces deux albums nous plongent en pleine guerre des générations. Dans un monde en ruines suite à une catastrophe dû à l’arrêt des trottinettes en libre service, deux camps s’affrontent. Les vieux contre les jeunes. Il ne pourra y avoir qu’un vainqueur, en attendant, on se tend des pièges, on sabote les plaisirs des autres, on se casse la figure à qui mieux mieux, et on s’insulte vertement. En bref, c’est la guerre, la vraie...

Critique : Finalement, ce n’est pas le réchauffement climatique qui a eu raison de notre civilisation. Mo/CDM nous offre une autre vision de l’avenir, toujours dans une ambiance post-apocalyptique, mais avec un conflit de générations poussé à l’extrême. Tellement poussé que jeunes et vieux se battent et que les deux camps comptent leurs morts.

Tout cela traité avec humour, bien sûr. Un humour cinglant tout le long de ces histoires courtes. Chaque tome présente un petit lot de récits étalés sur quelques pages, le temps d’une mission, d’une mésaventure et d’un retournement souvent inattendu. Nous sommes plutôt du point de vue des vieux, dont on finit par repérer quelques personnages phares, Dédé, entre autres, qui ne lâche rien ou presque.

Quelques moments sont passés avec les jeunes, mais bien moins qu’avec la génération senior.

Et les entre-deux, me direz-vous ? Ceux qui ont moins de quatre-vingt ans et plus de vingt ans ? Ils ne sont pas oubliés, on en croise quelque fois, mais ils font les frais des batailles entre les deux camps.

Le dessin semi-réaliste nous offre des personnages avec des tronches bien délabrées, des têtes que l’on n’oublie pas. Chaque histoire, en plus, est séparée des suivantes par le portrait d’un vieux ou d’un jeune, saboté par une main du camp ennemi, ce qui offre une belle galerie de visuels. Au niveau des couleurs, le monde triste dispose d’une teinte majoritaire brune, foncée et d’un ciel grisâtre. Ce n’est pas la joie, et ça contraste d’autant plus avec les situations plutôt drôles.

Les jeunes tranchent par leurs tenues colorées tandis que les vieux sont réduits à l’uniforme veste casquette bien vissée sur la tête, des touches de couleurs sont apportées par les vieilles. Pour le premier tome, Mo/CDM a repris sa BD Geek War pour en sortir ce fameux Gen War. N’ayant pas lu Geek War, nous ne pouvons vous dire si il y a beaucoup de différence entre les deux.

Gen War Level 1 et Level 2 jouent avec humour sur le conflit des générations, ces vieux qui ne comprennent pas les jeunes et vice-versa.