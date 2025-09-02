Ghibli Room, La plus grande collection Studio Ghibli au monde – Eloïse Von Velvet - chronique livre

Résumé : « Ghibli Room, La plus grande collection Studio Ghibli au monde » présente la collection de goodies issus des films des studio Ghibli réunis patiemment par Eloïse Von Velvet.

Critique : Eloïse Von Velvet répertorie, film par film, les différents objets de sa collection. Depuis de nombreuses années, elle cherche et réunit ces pièces devenues rares, parfois uniques. Chacune a son histoire et Eloïse Von Velvet la raconte dans un court paragraphe accompagnant la photo du goodies concerné.

Elle a découpé son livre en plusieurs chapitres, chacun consacré à un film. Entre chaque partie, quelques pages illustrées de nombreuses photos et de quelques textes reviennent sur un événement particulier : sa visite du musée Ghibli, sa rencontre avec les voix françaises des films de Hayao Miyazaki, la cuisine autour de ces univers spécifiques.

À la lecture, on navigue ainsi entre les objets et les souvenirs. Eloïse Von Velvet explique souvent comment elle a obtenu telle boîte à musique ou telle figurine, quelle place elle tient dans sa mémoire, quelle rencontre elle a occasionnée .

Ce livre n’est pas juste un catalogue : c’est aussi la découverte, pour le lecteur, d’une passion et de ce que cette dernière a apporté à Eloïse Von Velvet comme surprises. L’autrice garde toujours un regard positif sur le monde et sur l’ouverture que lui a procuré cette collection.

Les belles photos permettent de découvrir un par un les différents objets. Chacune est détourée pour être intégrée pleinement dans la page. Celles des inter-chapitres sont présentées dans des cadres blancs sur un fond noir ou marron. Le contraste permet de comprendre visuellement que l’on va changer de film.

Ce livre est aussi l’occasion de se rappeler l’ensemble des œuvres produites par les studios Ghibli. En effet, Eloïse Von Velvet a réuni des souvenirs de chaque création, des plus connues, comme Le voyage de Chihiro ou encore « Princesse Mononoké, aux moins célèbres, comme Le royaume des chats ou Si tu tends l’oreille. C’est peut-être l’occasion pour le lecteur de découvrir des dessins animés qu’il n’a pas vus et de combler cette lacune.

On s’étonne aussi devant la diversité des pièces réunies par Eloïse Von Velvet : boîte à musique, figurine, cache-pot, porte-monnaie, marque-pages, marionnettes à doigts, tirelire, diorama, magnet, vaisselle... Notons aussi la présence de créations réalisées avec le concours d’autres sociétés ou d’artisans japonais, dans le respect d’une tradition ancienne, comme, la petite sculpture du sans-visage issu du Voyage de Chihiro. Des pièces qui ont toute l’affection d’Eloïse Von Velvet, car elles réunissent sa passion pour Ghibli et son amour de la culture traditionnelle japonaise.

Ghibli Room, La plus grande collection Studio Ghibli au monde nous ouvre les portes de la collection d’Eloïse Von Velvet et nous permet de comprendre comment les films Ghibli ont aussi marqué sa vie.