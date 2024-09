Écoute s’il pleut – Rodolphe, Patrick Prugne – la chronique BD

Résumé : Daniel est un adolescent qui passe ses vacances dans la maison de sa grand-mère, située au milieu de la campagne normande, dans les années soixante. Le temps est maussade, et les jours s’écoulent au rythme des promenades, des virées au village et des petites tâches du quotidien. Lors d’une sortie, Daniel rencontre Paul, un adolescent de son âge, à proximité d’un vieux moulin drôlement baptisé « Écoute s’il pleut ». Les deux jeuens sympathisent : Daniel rencontre la mère de Paul – une femme d’une grande beauté – et visite leur moulin… jusqu’au jour où Paul disparaît. Inquiet, Daniel retourne au moulin « Écoute s’il pleut », mais s’aperçoit que celui-ci est laissé à l’abandon depuis des années…

Critique :Le duo chevronné formé par Rodolphe (scénario) et Patrick Prugne (dessin) nous invite à faire une virée dans la campagne normande d’hier à travers cette histoire qui se déroule pour l’essentiel le temps d’un été, autour d’un mystère : le moulin « Écoute s’il pleut » et la disparition de Paul, avec qui le héros de l’histoire, Daniel, avait sympathisé quelques jours plus tôt. Dès lors, le récit joue habilement avec l’enchevêtrement des époques, entre les années soixante où se déroulent l’essentiel de l’intrigue, les années noires de l’occupation (représentées avec un effet sépia) où se noue l’intrigue, et les années deux-mille, moment de clôture du livre. On se laisse aisément porter par cette narration qui, si elle ménage quelques effets de suspens et flirte avec le polar, s’avère finalement assez contemplative.

© Rodolphe, Patrick Prugne / Éditions Daniel Maghen

Il faut dire que l’histoire est sublimée par les belles aquarelles de Patrick Prugne, sur lesquelles repose une bonne partie du plaisir de lecture. En effet, celui-ci dessine avec beaucoup de justesse et de réalisme – et peut-être un brin de nostalgie ? – la campagne normande d’hier avec ses masures, ses cours d’eau et ses sous-bois. Les effets d’ombre et de lumières sont tout particulièrement réussi, nimbant la Normandie pluvieuse d’une atmosphère de mystère.

Album poétique qui sublime la campagne normande, Écoute s’il pleut est un récit bien mené qui séduira les amateurs de belles aquarelles.