Glénat lance une collection des « Cahiers de la bande dessinée » !

Les bédéphiles auront probablement entendu parler des Cahiers de la bande dessinée, fanzine lancé par le jeune Jacques Glénat, devenue une revue d’analyse importante sur la bande dessinée jusqu’à sa disparition en 1990, avant d’être brièvement relancée en 2004. La maison d’édition grenobloise rallume cet héritage en lançant une collection de livres monographiques, construits sous la forme d’essais ou d’entretiens, centrés bien sûr sur des auteurs et acteurs majeurs de la bande dessinée.

Le premier volume de la collection est un essai de Frank Pé baptisé Dessine ! où l’auteur de La Bête – qui modernise la figure du Marsupilami – et d’une bibliographie importante issue notamment de sa collaboration avec le Journal de Spirou (pensons notamment à la série Broussaille) livre sa réflexion sur le métier d’auteur et sur le dessin. De cette manière, il prolonge le fameux livre d’entretiens avec Franquin et Jijé, intitulé Comment on devient créateur de bandes dessinées et développe ses propres conseils. C’est ainsi qu’il revendique un retour à l’artisanat et défend l’idée du beau en bande dessinée, partage ses modèles (Pratt, Moebius...) et donne ses conseils. Frank Pé, qui n’a pas sa langue dans sa poche, offre ainsi un regard subjectif mais pertinent sur sa profession et ses exigences. Un livre à lire lorsque l’on souhaite devenir auteur ou entrer dans l’arrière-boutique de la création.

Avec Franquin et moi, le critique Numa Sadoul célèbre pour ses entretiens avec les grandes figures de la bande dessinée (Hergé, Franquin, Tardi...) partage son regard sur la bande dessinée, et devient le sujet de l’exercice qu’il a tant de fois mené avec les auteurs. En effet, c’est Christelle Pissavy-Yvernault (elle-même autrice de plusieurs ouvrages critiques) qui interroge Sadoul sur ses amitiés et son regard sur la bande dessinée d’aujourd’hui. L’entretien, très riche, revient surtout sur la création de Et Franquin créa la gaffe, ouvrage de référence sur le génial dessinateur de Gaston, et sa relation avec Franquin.

Enfin, l’éditeur grenoblois réédite le livre d’entretien de Christelle Pissavy-Yvernault mené avec Régis Loisel, intitulé Dans l’ombre de Peter Pan, initialement publié en 2006. Cette réédition augmentée, avec notamment une iconographie fondée sur les originaux de l’auteur, revient en particulier sur la création de la saga Peter Pan.

Avec ses livres d’entretiens, cette collection au nom prestigieux et riche en iconographie vise à enrichir notre compréhension de la bande dessinée.